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Real Madrid'i bırakan Zidane'a dev teklif!

Almanların dünya devi Bayern Münih, son olarak Real Madrid'i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a teklifte bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
Real Madrid'i bırakan Zidane'a dev teklif!

İspanyol devi Real Madrid'i son 3 yılda Devler Liginde zafere taşıyarak büyük bir başarının altına imza atan Zidane, istifa ederek herkesi şaşırtmıştı. Fransız teknik adam henüz bir takımla anlaşmadı.

Bu sezon gösterdiği kötü performansla lider Dortmund'un 7 puan gerisinde 5. sırada yer alan Bavyera ekibinde teknik direktör Kovac'la yollar ayrılma noktasına geldi.

Alman basını: Zidane'a teklif yapılacak

Alman basını, Münih'in Kovac'ı gönderip Zidane'la anlaşmak istediğini yazdı. Haberin detaylarında Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in Zidane ile görüştüğü ve ikilinin yakın ilişkisi sebebiyle anlaşmadan umutlu olunduğu vurgulandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puan topladı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
  1. Bayern Münih
  2. Real Madrid
  3. Dortmund
  4. Bundesliga
  5. Zidane
  6. Zinedine Zidane

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