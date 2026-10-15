  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu! Restorasyon sırasında fark edildi: Süleymaniye Camii'nin gizli özelliği ortaya çıktı! 6 ay bayatlamayan 'Hatay kömbesi' adıyla tanınan kurabiye: 400 yıllık sır ortaya çıktı Türkiye’nin yerli silahları sahneye çıktı! İşte en dikkat çeken 5 teknoloji Japonya'da bir nükleer reaktörde radyoaktif sızıntı: Askıya aldılar! Faaliyetler geçici olarak durduruldu Sıcak su torbası her derde deva mı? Doğru bilinen yanlışlara dikkat Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor! Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

Dünyada çam balının yüzde 90'ının üretildiği Türkiye'de Mersinli ve Muğlalı arıcıların bal hasadı başladı.

#1
Foto - Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

Dünya'da bal üretimin yapıldığı ülkeler arasında Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'de çeşit çeşit ve dönem dönem bal hasadı gerçekleştiriliyor. Çiçekler başta olmak üzere çeşit çeşit polen toplayan arılar sonbaharın bugünlerinde ise çam balı üretiyor. Sıfır rakımdan 2 bin rakım üzerine kadar arıcılık yapılan Mersin'de olduğu gibi Muğla'da da günün ilk ışıklarıyla binlerce işçi arı çam ağaçları sayesinde bu dönem bal üretiyor.

#2
Foto - Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

Mersinli arıcılar, Muğlalı aracılılarla birlikte üretilen balın hasadına ise bugünlerde başladı. Büyük kısmı Eğe' de üretilen balda bereketli geçen sezon nedeniyle kovanlar dolarken, yazın olduğu gibi bu sene sonbaharda da umutlar yeşerdi. Balcı Selahattin Say ise Mersin, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden gelen arıcılarla tek tek kovanlardan aldıkları petekleri çadırlara götürerek sağımı gerçekleştirdi. Peteklerin sırlarını alıp makine ile el değmeden sağımını yapan Say, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı.

#3
Foto - Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

ÇAM BALINDA VERİMLİ SEZON Mersinli arıcı Selahattin Say," Mersinli arıcılar olarak yılın ilk çam balı hasadını yapıyoruz. Biz Türk arıcıları olarak dünyada yaklaşık çam balının yüzde 90'ını Türkiye'de üretiyoruz. Sağım sezonu bu yıl yağışlardan ve iklimden dolayı çok güzel. Biz de mutluyuz, bütün arıcılar mutlu" dedi. Güzel bir sezon geçirdikleri için çok mutlu olduklarını anlatan arıcılardan Ali Serdar" Arılarımız çok güzel bal getiriyor. Şimdiden herkese afiyet bal olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'dan ailesine yardıma gelen çocuklardan Emir Güven ise çam ağaçları sayesinde çam balı ürettiklerini kaydetti.

#4
Foto - Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

Eşiyle arıcılık yapan Meliha Say da" Arılarımız doğadan balı en doğal haliyle kovanımıza getiriyor. Biz de bunu bozmadan en doğal haliyle sofralarımıza aracısız gönderiyoruz. Bu yıl da çok bereketli oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Düşük glikoz ve früktoz oranına sahip olan yüksek mineral ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan doğal çam balının kalp damar sağlığından cilt güzelliğine kadar etkili olduğunu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
İmamoğlu'ndan duruşmada "haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti
Gündem

İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

Ekrem İmamoğlu, duruşmada “Haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir!” ifadeleri; devlet adamlarına ve ailelerine asılsız iddialarla çamur at..
İstanbul'dan korkunç görüntü
Gündem

İstanbul'dan korkunç görüntü

Mega kent İstanbul, kuvvetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken, Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde biriken suların yola taşması so..
53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 98. duruşması sona erdi. Duruşma, tutuklanarak İBB Başkanl..
İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!
Gündem

İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 ila 95 kilogram arasında yağışın düştü..
Fenerbahçe’de dev maç öncesi büyük şok!
Spor

Fenerbahçe’de dev maç öncesi büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Aston Villa mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe’de son dakika sakatlık gelişmesi şok etkisi yarattı. Sarı-la..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23