Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!

ÇAM BALINDA VERİMLİ SEZON Mersinli arıcı Selahattin Say," Mersinli arıcılar olarak yılın ilk çam balı hasadını yapıyoruz. Biz Türk arıcıları olarak dünyada yaklaşık çam balının yüzde 90'ını Türkiye'de üretiyoruz. Sağım sezonu bu yıl yağışlardan ve iklimden dolayı çok güzel. Biz de mutluyuz, bütün arıcılar mutlu" dedi. Güzel bir sezon geçirdikleri için çok mutlu olduklarını anlatan arıcılardan Ali Serdar" Arılarımız çok güzel bal getiriyor. Şimdiden herkese afiyet bal olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'dan ailesine yardıma gelen çocuklardan Emir Güven ise çam ağaçları sayesinde çam balı ürettiklerini kaydetti.