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Spor Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı
Spor

Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı

Hazard'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:12:36 -
Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı

MADRİD (AA) - Real Madrid Kulübü, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sakatlandığını duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi.

Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.

Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.


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