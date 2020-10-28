  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Real Madrid ucuz kurtuldu
Spor

Real Madrid ucuz kurtuldu

Barcelona'yı yenerek moral bulan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 01:47:00 -
Real Madrid ucuz kurtuldu

Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında evinde Real Madrid ile karşılaştı. Borussia Park'ta oynanan mücadelede Real Madrid, son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtarmayı başardı.

Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro attı.

Tarihin en kötü serisi

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4. kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2'ye yükseltti.

Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası
Siyaset

İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını öne sürdü.
İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti
Dünya

İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti

Hollanda'da İslamiyet'i seçip Müslüman olan siyasetçi Arnoud Van Doorn, Fransa'da ayyuka çıkan İslam düşmanlığına çok sert tepki gösterdi. V..
ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!
Dünya

ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!

Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceklerini söyleyen Joe Biden'ın oy kaybı devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da y..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay