Real Madrid ucuz kurtuldu

Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında evinde Real Madrid ile karşılaştı. Borussia Park'ta oynanan mücadelede Real Madrid, son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtarmayı başardı.

Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro attı.

Tarihin en kötü serisi

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4. kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2'ye yükseltti.

Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.