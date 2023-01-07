Real Madrid tarihinde bir ilk

İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.