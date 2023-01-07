  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Bir anne yardım istiyor: Kızımı o albay kaçırdı

Bölücüler gerçekten bölündü mü yoksa tezgah mı kuruluyor Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız

Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor

Dış güçler de iç güçler bozguna uğradı! Erdoğan'ın açtığı projede dev başarı

İmamoğlu’nun metro sahtekarlığını, Bakan ifşa etti! ‘Yüzde 70 ile devrettik, 4 yılda bitirdiler’

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Çok az ülkede var! Türkiye geliştirdi... Dünya peşine düşecek
Spor Real Madrid tarihinde bir ilk
Spor

Real Madrid tarihinde bir ilk

İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:06:00 -
Real Madrid tarihinde bir ilk

İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23