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Spor Real Madrid skandalla sallanıyor! Üç futbolcu gözaltına alındı
Spor

Real Madrid skandalla sallanıyor! Üç futbolcu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 21:16:00 -
Real Madrid skandalla sallanıyor! Üç futbolcu gözaltına alındı

Reşit olmayan bir çocukla cinsel içerikli video kaydedip paylaştığı iddiasıyla isimleri açıklanmayan üç Real Madrid futbolcusu gözaltına alındı.

Dünya devi Real Madrid, bugün skandal bir haberle çalkalandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan üç oyuncunun 'çocuk pornosu' şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Genç takım oyuncuları

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Sayı artacak iddiası

Öte yandan B24'ün El Confidencial'e dayandırdığı haberde söz konusu davaya A takımdan da oyuncuların bulunduğu birçok futbolcunun dahil olabileceği belirtildi.

Gözaltılar, İspanyol futbolunda, geçen ay Dünya Kupası şampiyonu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'e yönelik cinsel taciz iddialarının ortasında gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.

Real madrid açıklama yaptı

Real Madrid'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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