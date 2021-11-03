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Spor Real Madrid-Shakhtar Donetsk kaç kaç bitti?
Spor

Real Madrid-Shakhtar Donetsk kaç kaç bitti?

Real Madrid maç sonucu | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4.hafta maçında Real Madrid evinde Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Peki, Real Madrid-Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti? Real Madrid mac sonucu

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:38:00 -
Real Madrid-Shakhtar Donetsk kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid-Shakhtar Donetsk kaç kaç bitti?

D Grubu'nda Real Madrid ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.

Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid'in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Grupta, puanını 9'a çıkaran Real Madrid lider konumda yer alırken, 1 puanlı Shakhtar Donetsk ise son sırada kaldı.

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