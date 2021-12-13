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Spor Real Madrid şampiyonlar ligi rakibi kim? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
Spor

Real Madrid şampiyonlar ligi rakibi kim? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Merakla beklenen kura çekimi ise 13 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Futbolseverler eşleşmeleri merak etmeye başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde kim hangi takımla eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:28:00 - 2021-12-13 15:59:37
Real Madrid şampiyonlar ligi rakibi kim? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlandı ve gözler son 16 turuna çevrildi. Merakla beklenen kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler netlik kazandı.

Real Madrid şampiyonlar ligi rakibi kim? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Ancak kura çekilişinde skandal bir hataya imza atıldı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

UEFA bu hatanın ardından kura çekiminin saat 17.00'de bir kez daha çekileceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Hatalı gerçekleşen kura çekiminde oluşan eşleşmeler şöyle:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

Inter (İtalya) - Ajax (Hollanda)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

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