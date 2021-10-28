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Spor Real Madrid sahasında beraberlikle yetindi
Spor

Real Madrid sahasında beraberlikle yetindi

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 05:14:00 -
Real Madrid sahasında beraberlikle yetindi

Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi.

Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.

Haftanın diğer önemli maçlarında, Real Betis sahasında Valencia'yı 4-1 yendi, Sevilla da deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid (1 maçı eksik), Sevilla (1 maçı eksik), Real Betis ve Real Sociedad olarak sıralanan ligin zirvesindeki 4 takımın da 21 puanı bulunuyor.

Real Sociedad, 28 Ekim akşamı deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçından puan alması durumunda lider olacak.

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