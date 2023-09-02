Real Madrid 90+5'te kazandı

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaştı. Real Madrid uzatma dakikalarının sonunda attığı golle 3 puanı almayı başardı.

90+5'de gelen gol

Müsabakaya hızlı başlayan Getafe, 11. dakikada Mayoral'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid 47. dakikada Joselu'nun golüyle maçı 1-1'e getirdi. İkinci yarı boyunca baskın bir oyun ortaya koyan Real Madrid, galibiyet golünü 90+5'te bulabildi. Uzatma dakikalarının son saniyelerinde ortaya çıkan yeni transfer Jude Bellingham, takımına 3 puanı getiren kritik bir gole imza attı.

Jude Bellingham ortaya çıktı

Real Madrid kariyerine fırtına gibi başlayan Jude Bellingham, başkent ekibiyle çıktığı 4. maçında 5. golünü attı. 20 yaşındaki İngiliz futbolcu 1 de asist katkısı verdi.

Real Madrid bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Getafe ise 4 puanda kaldı ve kendisine 13. sırada yer buldu.

Real Madrid ligde gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Getafe ise evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

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