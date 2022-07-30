RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Almanya Süper Kupa finalinde son şampiyon Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih maçı hangi kanalda? RB Leipzig-Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Avrupa’nın önde gelen liglerinde Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Almanya Süper Kupa finalinde RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Leipzig ile Bayern Münih 30 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ve Bein Sports 2 kanalları naklen yayımlanacak.