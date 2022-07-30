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Spor RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Almanya Süper Kupa finalinde son şampiyon Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih maçı hangi kanalda? RB Leipzig-Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 16:43:00 -
RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Avrupa’nın önde gelen liglerinde Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Almanya Süper Kupa finalinde RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

RB Leipzig-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Leipzig ile Bayern Münih 30 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ve Bein Sports 2 kanalları naklen yayımlanacak.

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