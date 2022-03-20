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Spor Rayo Vallecano Atletico Madrid maç skoru kaç kaç? Rayo Vallecano Atletico Madrid golleri, özeti! İspanya La Liga puan durumu!
Spor

Rayo Vallecano Atletico Madrid maç skoru kaç kaç? Rayo Vallecano Atletico Madrid golleri, özeti! İspanya La Liga puan durumu!

Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu. İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi’nde başarıla imza atan Atletico Madrid, La Liga’da da başarılara doymuyor. Peki Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı kaç kaç? Atletico Madrid Rayo Vallecano’yı yendi mi? Rayo Vallecano Atletico Madrid maç sonucu ne? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı golleri, pozisyonları, maç özeti.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 11:06:00 - 2022-03-20 11:07:34
Rayo Vallecano Atletico Madrid maç skoru kaç kaç? Rayo Vallecano Atletico Madrid golleri, özeti! İspanya La Liga puan durumu!

İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadeleyi Atletio Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Koke kaydetti. Atletico Madrid'de Angel Correa 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Atletico Madrid puan durumu!

Madrid ekibi bu sonuçla puanını 54'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 32 puanda kaldı. Ligin 30. haftasında Atletico Madrid, Alaves'i konuk edecek. Rayo Vallecano ise Granada deplasmanına gidecek.

Rayo Vallecano Atletico Madrid

 İspanya La Liga puan durumu:

İspanya La Liga puan durumu

İspanya La Liga puan durumu

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