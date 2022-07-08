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Medya Rauf Tamer'den AK Parti ile ilgili olay sözler! "Silah zoruyla bile" deyip...
Medya

Rauf Tamer'den AK Parti ile ilgili olay sözler! "Silah zoruyla bile" deyip...

Rauf Tamer, iktidarın Dodurga’da yapılan seçimde yüzde 87 gibi rekor bir oy almasını masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 10:15:00 -
Rauf Tamer'den AK Parti ile ilgili olay sözler! "Silah zoruyla bile" deyip...

Rauf Tamer, iktidarın Dodurga’da yapılan seçimde yüzde 87 gibi rekor bir oy almasını masaya yatırdı. "Yüzde 87’nin izahını yapamıyorum. Silah zoruyla bile 87 puanı bulmak zordur" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

 

"Polise tokat atan milletvekili’nin, Meclis’te yanında olmak, onu korumak ve kollamak ne demektir?

En azından tokatı onaylamak demektir. 

Yani seri katil dedikleri devlete karşı bir tavır. 

Öyle değilse bile HDP’ye dalkavukluk. 

Zannederim Polis Teşkilatı buna çok üzülmüştür ama ne yapalım? Atatürk’ün partisi böyle münasip görmüş olacak ki, komisyonda vekilin dokunulmazlığına dokunmamak için irade sergilediler. 

Ne de olsa Kurucu Parti’dir. 

Bu Cumhuriyet’in ilkelerini herkesten daha iyi bilir. 

Bilmese bile imtiyazlıdır... Millet bile ona karışamaz.  

Polis de kim oluyor? 

Bu konuyu geçelim. 

Gelelim şu şirin belde Dodurga’daki seçime. 

İktidar kanadı kazanmış. Yüzde 87 oyla. 

Gerçi bir ölçü sayılmaz. Bu sonuca bakarak asla bir genelleme yapılmaz... Lakin yüzde 87 oy, yine de çok büyük oran. 

Nedir, ne oluyor? 

Şaşılacak nokta şudur: 

Demek ki Dodurga’da enflasyon sıfır. 

Çarşı pazar çok ucuz. 

Domates 50 kuruş, patlıcan 60 kuruş, biber 70 kuruş... Meyve desen bedava... 

Demek ki oralardaki mutfaklarda yangın falan yok. 

Bu durumda ben ne yazayım? 

Yüzde 87’nin izahını yapamıyorum. 

Silah zoruyla bile 87 puanı bulmak zordur. 

Hiç uzatmayayım. 

Ne dediğimi anladınız siz. 

Ya tersi olsaydı? 

Maazallah." 

 

 

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Yorumlar

Murat

Bu işi dometes patetes fiyatları olarak algılayan beyinsizler.Millet çok iyi bilmekteki o altılı masa iktidara gelirse yani Fetö gelirse Türkiye diye bir ülke kalmayacak.Bir kaç ay içinde Suriye Irak ve Libyadan beter hale getirecekler Türkiye yi.

Doğruya Doğru

Murat Rumuzu çok doğru tespitler yapmış Biz Kurtuluş savaşımızdaki gibi aç açık kalırız ABD uşağı bölücülere oy vermeyiz.
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