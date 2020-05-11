  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rasulayn'da düdüklü tencereye gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:02:37 -
Rasulayn'da düdüklü tencereye gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde düdüklü tencereye gizlenmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rasulayn ilçesinde görevli güvenlik güçleri, çöp kutusunda düdüklü tencere içerisine gizlenmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi, çevrede emniyet alarak patlayıcıyı imha etti.

Patlayıcıyı çöp kutusuna bırakan terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, terör örgütünün bombayı halkın yoğun olarak bulunduğu bir saatte patlatarak Anneler Günü'nde sansasyonel bir eylem yapmayı amaçladığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı