Ranieri'den enteresan vaat!

Watford'un yeni menajeri Claudio Ranieri, Liverpool maçından iyi bir sonuçla dönmeleri halinde futbolcularına yemek ısmarlayacağını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, Premier Lig'e döndüğü için mutlu olduğunu da vurguladı. Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford'un yeni menajeri Claudio Ranieri, Premier Lig'de oynayacakları Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, mücadeleden iyi bir sonuçla dönmeleri halinde futbolcularına yemek ısmarlayacağına söz verdiğini söyledi.

Premier Lig'e döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Ranieri, "Ben hırslı bir insanım. Watford'u ligde tutacağım" ifadesini kullandı.

"Futbol benim hayatım" vurgusu yapan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben ve takımım en kısa zamanda hazır olacağız. Henüz gencim ve yoluma devam etmek istiyorum. Watford ile önce gelişecek sonrasında ise yükseleceğiz. Şimdilik maç maç konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Watford, 20 takımlı ligin ilk 7 haftasında topladığı 7 puan ile 15'inci sırada bulunuyor.