  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek
Spor

Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:47:03 -
Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yat..
Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler
Dünya

Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler

Sahadan alınan bilgilere göre; Azerbaycan'ın, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemini farklı yönlerde imha ettiği b..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı