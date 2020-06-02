“Ramazanın Işığını Yakala!” uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

Öğrencilerin Ramazan ayıyla ilgili çektiği fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulundukları yarışma,dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı İzzet Keribar’ın da yer aldığı jürinin değerlendirmeleri ile sonuçlandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Katar, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Malezya ve Venezuela olmak üzere 7 ülke ile Türkiye’nin 24 farklı ilinden yüzlerce başvuru geldi. Yurtiçi ve yurtdışından çektiği ramazan temalı fotoğraflar ile yarışmaya katılarak dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

Lise

Efşanur Aslaner - İstanbul / DSLR Fotoğraf Makinesi Yusuf Çimen - Zonguldak / Aksiyon Kamerası Sara Barucija – Bosna Hersek / Instax Fotoğraf Makinesi

Ortaokul

Boran İsa Taşdemir - İstanbul / Aksiyon Kamerası Mehmet Efe Peker - İstabul / Android Tablet Zeyd Kelani - İstanbul / Mini Fotoğraf Yazıcı

İlkokul

Mualla Gülfem Kulu - Bitlis / Instax Fotoğraf Makinesi Ahmet Said Benlice - İstanbul / Android Tablet Zümra Elif Öztürk - İstanbul / Mini Fotoğraf Yazıcı

Jüri üyesi dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı İzzet Keribar yarışma ile ilgili şu cümleleri kullandı; “NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği, bu yıl birincisi yapılan Uluslararası Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışmasının jüri üyesi olmaktan büyük mutluluk duydum. Yarışma İlkokul, Orta ve Lise şeklinde 3 ayrı gruba ayrılmıştı. Dolayısıyla önemli yaş farkları olan bu öğrencilerin arasında normalde en çarpıcı fotoğrafların lise çağındakilerden gelmesi beklenirdi. Ancak her 3 grupta da nerdeyse eşit kalitede harika fotoğraflarla karşılaştım. Ve istemeyerek de olsa bazılarını elemek zorunda kaldım. Gençlere şu öğütleri verebilirim: Fotoğrafçılık yaşam boyunca sadık bir eşiniz gibi en yakın dostunuz olacaktır. Başlamış olduğunuz bu güzel uğraşıyı lütfen devam ettirmeye çalışın, 70 yılllık fotoğraf serüvenimde fotoğraf hem hayatımı renklendirdi hem de bana çok önemli dostluklar kazandırdı.”

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’nin kültür birikimine ve eğitim geleneğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkan vakıf,ihtiyaç sahibi pek çok öğrenciye burs imkanı sağlayarakülkemizin yarınlarına katkı sağlıyor.