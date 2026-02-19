  • İSTANBUL
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor
Giriş Tarihi:

Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Dacia, yenilenen ürün gamıyla Türkiye pazarında yeniden atağa kalkıyor. Sandero ailesinin ardından, 5 yıldır satılmayan Logan modeli de 2026 Mayıs itibarıyla Türkiye yollarına dönmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Dacia Logan, 5 yıllık aranın ardından yenilenen tasarım dili ve güncellenmiş motor seçenekleriyle Türkiye pazarına dönüyor.

#2
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Renault Grubu, 2020’lerin başında Logan altyapısını temel alan Renault Taliant modelini satışa sunmuştu. Ancak model beklenen satış performansını yakalayamadı ve 2025’in ilk çeyreğinde üretimden kalktı. Şimdi ise Logan, doğrudan Dacia kimliğiyle geri geliyor.

#3
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Yeni Logan’da Dacia’nın güncel tasarım dili öne çıkıyor: Ters “T” formunda far ve havalandırma tasarımı, Piksel detaylı ön panjur, Çift renkli alaşım jantlar, 10 inçlik yeni multimedya ekranı, YouClip bağlantı sistemi, Daha dayanıklı iç mekân malzemeleri. Bu dokunuşlar, modeli hem daha modern hem de daha dinamik bir görünüme kavuşturuyor.

#4
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Yeni Logan’da motor gamı da yenilendi: 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli (120 hp) – EDC otomatik şanzıman, 1.0 litre 3 silindirli turbo benzinli (100 hp) – 6 ileri manuel, Eco-G LPG’li versiyon (120 hp). Eco-G motor seçeneği, Türkiye pazarı için özellikle önemli görülüyor. LPG’li motor, düşük işletme maliyeti arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.

#5
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Avrupa’da başlangıç fiyatı yaklaşık 14.950 euro seviyesinde olan makyajlı Logan’ın, mevcut kur ve vergiler dikkate alındığında Türkiye’de yaklaşık 1.350.000 – 1.400.000 TL bandında başlangıç fiyatına sahip olabileceği öngörülüyor. Nihai fiyatlandırma donanım seviyesine ve vergi dilimine bağlı olacak.

#6
Foto - Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Dacia, Türkiye’de özellikle fiyat-performans segmentinde güçlü bir konuma sahipti. Logan’ın geri dönüşü: Uygun fiyatlı sedan arayışındaki tüketicileri hedefliyor. B segmenti sedan rekabetini artırıyor. LPG’li motor avantajıyla filo ve bireysel kullanıcıyı hedefliyor. 2026 itibarıyla Dacia’nın Türkiye’de yeniden daha agresif bir büyüme stratejisi izlemesi bekleniyor. Logan’ın dönüşü, markanın sedan segmentindeki boşluğu doldurma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

