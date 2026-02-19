Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Yeni Logan’da Dacia’nın güncel tasarım dili öne çıkıyor: Ters “T” formunda far ve havalandırma tasarımı, Piksel detaylı ön panjur, Çift renkli alaşım jantlar, 10 inçlik yeni multimedya ekranı, YouClip bağlantı sistemi, Daha dayanıklı iç mekân malzemeleri. Bu dokunuşlar, modeli hem daha modern hem de daha dinamik bir görünüme kavuşturuyor.