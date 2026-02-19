WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi
WhatsApp, test aşamasındaki yeni “hesap şifresi” özelliğiyle giriş sürecine ek bir güvenlik katmanı daha eklemeye hazırlanıyor. Alfanümerik parola sistemi, iki adımlı doğrulamayı bir üst seviyeye taşıyacak.
WhatsApp, test aşamasındaki yeni “hesap şifresi” özelliğiyle giriş sürecine ek bir güvenlik katmanı daha eklemeye hazırlanıyor. Alfanümerik parola sistemi, iki adımlı doğrulamayı bir üst seviyeye taşıyacak.
Halihazırda WhatsApp’ta hesap doğrulama süreci şu şekilde ilerliyor: Kullanıcı telefon numarasını giriyor. SMS ile gelen 6 haneli doğrulama kodu sisteme yazılıyor.
Eğer iki adımlı doğrulama aktifse, ek olarak kullanıcının belirlediği PIN kodu isteniyor.
Bu yapı, özellikle SIM kart kopyalama (SIM swap) saldırılarına karşı önemli bir bariyer oluşturuyor. Ancak WhatsApp, güvenlik zincirini daha da güçlendirmek istiyor.
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar: 6 ila 20 karakter uzunluğunda En az bir harf ve bir rakam içeren Güç seviyesi sistem tarafından değerlendirilen bir alfanümerik hesap şifresi oluşturabilecek.
Bu şifre tamamen isteğe bağlı olacak. Kullanıcılar diledikleri zaman: Şifreyi güncelleyebilecek, Özelliği devre dışı bırakabilecek.
Yeni sistemde giriş adımları şöyle şekillenecek: Önce SMS ile gelen 6 haneli kod girilecek. Eğer iki adımlı doğrulama aktifse, PIN talep edilecek. Hesap şifresi tanımlıysa, son aşamada bu parola istenecek.
Bu yapı sayesinde teorik olarak: SMS kodu ele geçirilse, İki adımlı doğrulama PIN’i de sızdırılsa, hesap şifresi bilinmeden giriş yapılamayacak.
WhatsApp’ın bu adımı, artan kimlik avı ve SIM değişimi saldırılarına karşı “çok katmanlı savunma” modelini güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle yüksek güvenlik hassasiyeti olan kullanıcılar için:
Kurumsal hesaplar, Gazeteciler, Kamu görevlileri, Yüksek takipçili içerik üreticileri açısından önemli bir koruma katmanı anlamına geliyor.
Özellik şu anda test aşamasında. Kararlı sürüme ne zaman ekleneceğine dair resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak sistemin, ilerleyen güncellemelerle kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni parola katmanı, WhatsApp’ın güvenlik mimarisinde “çok faktörlü kimlik doğrulama 2.0” dönemine geçişin işareti olarak değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23