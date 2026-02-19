  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar SON DAKİKA: X (Twitter) çöktü mü? Akış yenilenmiyor, milyonlarca kullanıcı şokta! Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajı gitti, sinirden deliye döndüler Almanya'ya Türkiye tehdidi: Onlara denizaltı verirseniz sizden almayız
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

WhatsApp, test aşamasındaki yeni “hesap şifresi” özelliğiyle giriş sürecine ek bir güvenlik katmanı daha eklemeye hazırlanıyor. Alfanümerik parola sistemi, iki adımlı doğrulamayı bir üst seviyeye taşıyacak.

#1
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Halihazırda WhatsApp’ta hesap doğrulama süreci şu şekilde ilerliyor: Kullanıcı telefon numarasını giriyor. SMS ile gelen 6 haneli doğrulama kodu sisteme yazılıyor.

#2
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Eğer iki adımlı doğrulama aktifse, ek olarak kullanıcının belirlediği PIN kodu isteniyor.

#3
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Bu yapı, özellikle SIM kart kopyalama (SIM swap) saldırılarına karşı önemli bir bariyer oluşturuyor. Ancak WhatsApp, güvenlik zincirini daha da güçlendirmek istiyor.

#4
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar: 6 ila 20 karakter uzunluğunda En az bir harf ve bir rakam içeren Güç seviyesi sistem tarafından değerlendirilen bir alfanümerik hesap şifresi oluşturabilecek.

#5
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Bu şifre tamamen isteğe bağlı olacak. Kullanıcılar diledikleri zaman: Şifreyi güncelleyebilecek, Özelliği devre dışı bırakabilecek.

#6
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Yeni sistemde giriş adımları şöyle şekillenecek: Önce SMS ile gelen 6 haneli kod girilecek. Eğer iki adımlı doğrulama aktifse, PIN talep edilecek. Hesap şifresi tanımlıysa, son aşamada bu parola istenecek.

#7
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Bu yapı sayesinde teorik olarak: SMS kodu ele geçirilse, İki adımlı doğrulama PIN’i de sızdırılsa, hesap şifresi bilinmeden giriş yapılamayacak.

#8
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

WhatsApp’ın bu adımı, artan kimlik avı ve SIM değişimi saldırılarına karşı “çok katmanlı savunma” modelini güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle yüksek güvenlik hassasiyeti olan kullanıcılar için:

#9
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Kurumsal hesaplar, Gazeteciler, Kamu görevlileri, Yüksek takipçili içerik üreticileri açısından önemli bir koruma katmanı anlamına geliyor.

#10
Foto - WhatsApp'tan ek güvenlik önlemi

Özellik şu anda test aşamasında. Kararlı sürüme ne zaman ekleneceğine dair resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak sistemin, ilerleyen güncellemelerle kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni parola katmanı, WhatsApp’ın güvenlik mimarisinde “çok faktörlü kimlik doğrulama 2.0” dönemine geçişin işareti olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
YouTube çöktü mü? YouTube Neden Açılmıyor?
Gündem

YouTube çöktü mü? YouTube Neden Açılmıyor?

YouTube'da dünya çapında büyük bir kesinti yaşandı.
CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
Gündem

CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!

Kirli pazarlıklar ve koltuk kavgalarıyla çalkalanan CHP'de taşlar yerinden oynuyor. "Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömecekler" hakikati..
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Türkiye'de de sık sık eleştirilen yüksek milletvekili emeklilik maaşları bir ülkede tamamen son buldu. Emekli milletvekili maaşlarını kaldır..
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?
Gündem

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Ankara siyasetinde sular durulmuyor. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel’in hayasız küfürleri sonrası istifa etme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23