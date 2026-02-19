NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı
Çin, uydu-yer lazer iletişiminde 120 Gbps tepe hızına ulaşarak 100 Gbps barajını aştı. Donanım değiştirilmeden yalnızca yazılım optimizasyonuyla kapasite iki katına çıkarıldı.
Başarı, Chinese Academy of Sciences bünyesindeki Aerospace Information Research Institute (AIR) tarafından yürütülen deney kapsamında elde edildi.
AIR ekibi daha önce: 2023’te 10 Gbps, 2025’te 60 Gbps seviyelerine ulaşmıştı. Son deneyle birlikte veri aktarım hızı 120 Gbps’ye çıkarıldı. En dikkat çekici unsur ise bu artışın herhangi bir donanım değişikliği yapılmadan gerçekleştirilmiş olması.
Deney, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Pamir Platosu’nda bulunan 500 mm açıklıklı lazer yer istasyonu ile AIRSat-02 arasında gerçekleştirildi. Uydu üzerindeki lazer haberleşme yükü, yörüngede yazılım yeniden yapılandırmasıyla optimize edilerek kapasite iki katına çıkarıldı.
Deney sonuçları teknik açıdan dikkat çekici: Bağlantı başarı oranı: ?+, Maksimum kesintisiz iletişim süresi: 108 saniye, Aktarılan toplam veri: 12,656 terabit. Yüksek çözünürlüklü SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) görüntülerinin sorunsuz indirilmesi, bağlantı kalitesini doğruladı.
Pamir Platosu’ndaki yer istasyonu, Çin’in ticari ve rutin operasyon modunda çalışan ilk uydu-yer lazer iletişim tesisi olma özelliğini taşıyor. Eylül 2024’te tamamlanan tesis, o tarihten bu yana çeşitli görevlerde aktif kullanılıyor.
Lazer tabanlı uydu-yer haberleşmesi, klasik radyo frekans sistemlerine kıyasla: Çok daha yüksek bant genişliği, Daha düşük gecikme, Daha dar ve güvenli iletim huzmesi sunuyor.
Bu teknoloji özellikle: Yüksek hacimli uzaktan algılama verileri Askerî ISR (istihbarat, gözetleme, keşif) görevleri Yörüngede kurulması planlanan yapay zekâ veri merkezleri için kritik görülüyor.
120 Gbps eşiğinin aşılması, Çin’in uzay tabanlı yüksek kapasiteli veri altyapısında iddiasını güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Haber Kaynağı: Notebook Check
