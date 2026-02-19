  • İSTANBUL
NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Çin, uydu-yer lazer iletişiminde 120 Gbps tepe hızına ulaşarak 100 Gbps barajını aştı. Donanım değiştirilmeden yalnızca yazılım optimizasyonuyla kapasite iki katına çıkarıldı.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Başarı, Chinese Academy of Sciences bünyesindeki Aerospace Information Research Institute (AIR) tarafından yürütülen deney kapsamında elde edildi.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

AIR ekibi daha önce: 2023’te 10 Gbps, 2025’te 60 Gbps seviyelerine ulaşmıştı. Son deneyle birlikte veri aktarım hızı 120 Gbps’ye çıkarıldı. En dikkat çekici unsur ise bu artışın herhangi bir donanım değişikliği yapılmadan gerçekleştirilmiş olması.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Deney, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Pamir Platosu’nda bulunan 500 mm açıklıklı lazer yer istasyonu ile AIRSat-02 arasında gerçekleştirildi. Uydu üzerindeki lazer haberleşme yükü, yörüngede yazılım yeniden yapılandırmasıyla optimize edilerek kapasite iki katına çıkarıldı.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Deney sonuçları teknik açıdan dikkat çekici: Bağlantı başarı oranı: ?+, Maksimum kesintisiz iletişim süresi: 108 saniye, Aktarılan toplam veri: 12,656 terabit. Yüksek çözünürlüklü SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) görüntülerinin sorunsuz indirilmesi, bağlantı kalitesini doğruladı.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Pamir Platosu’ndaki yer istasyonu, Çin’in ticari ve rutin operasyon modunda çalışan ilk uydu-yer lazer iletişim tesisi olma özelliğini taşıyor. Eylül 2024’te tamamlanan tesis, o tarihten bu yana çeşitli görevlerde aktif kullanılıyor.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Lazer tabanlı uydu-yer haberleşmesi, klasik radyo frekans sistemlerine kıyasla: Çok daha yüksek bant genişliği, Daha düşük gecikme, Daha dar ve güvenli iletim huzmesi sunuyor.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

Bu teknoloji özellikle: Yüksek hacimli uzaktan algılama verileri Askerî ISR (istihbarat, gözetleme, keşif) görevleri Yörüngede kurulması planlanan yapay zekâ veri merkezleri için kritik görülüyor.

Foto - NASA ve SpaceX'i geride bıraktılar! 120 Gbps lazer bağlantı

120 Gbps eşiğinin aşılması, Çin’in uzay tabanlı yüksek kapasiteli veri altyapısında iddiasını güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Haber Kaynağı: Notebook Check

