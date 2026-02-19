"Hind Receb'in Sesi" filminin yönetmeni Hania, Berlin'deki "En Değerli Film" ödülünü reddetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) galasında, gecenin "En Değerli Film" ödülü "Hind Receb'in Sesi" yapımına verildi. Ancak filmin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, törende yaptığı konuşmayla ödülü kabul etmeyeceğini duyurdu. Hania, bu ödülün kendisinde bir minnettarlıktan ziyade ağır bir sorumluluk hissi uyandırdığını belirterek, Hind Receb'in başına gelenlerin münferit bir olay değil, sistematik bir soykırımın parçası olduğunu ifade etti.

"HİND RECEB'İN SESİ"

Berlin'de sivil katliamları "meşru müdafaa" kılıfıyla savunan ve protestoları değersizleştiren siyasi bir atmosferin varlığına dikkat çeken Hania, "Adalet ve hesap verilebilirlik olmadan barıştan söz edilemez" dedi. Hind Receb’in, ailesinin ve onu kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin ölümünde dünya devlerinin de suç ortağı olduğunu savunan yönetmen, "Ölümlerinin, barış üzerine yapılan nazik bir konuşmanın fonu olmasına izin vermeyeceğim" diyerek sert bir çıkış yaptı.

SOYKIRIMLA YÜZLEŞİLENE KADAR ÖDÜL BERLİN'DE KALACAK

Dünya çapında birçok festivalden ödülle dönen ve Oscar adaylığı bulunan film, 29 Ocak 2024'te Gazze'de 335 mermiyle hedef alınan bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind'in gerçek ses kayıtlarını ve yardım çığlıklarını konu alıyor. Ödülü ancak soykırımdan sorumlu olanların yasal olarak hesap verdiği gün kabul edebileceğini söyleyen Hania, kupayı salonda bırakarak konuşmasını sonlandırdı.