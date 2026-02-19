  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anıtkabir’e koşan kadınlar buna ne diyecek! Medeni kanunda ‘metres hayatı’ iflası “Türkiye tüm topraklarımızı vurabilir” Yunanistan’da ‘CENK’ korkusu Sağlık Bakanı uyardı: Nüfus yapımız büyük tehlikede! Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor! Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”
Kültür - Sanat "Hind Receb'in Sesi" filminin yönetmeni Hania, Berlin'deki "En Değerli Film" ödülünü reddetti
Kültür - Sanat

"Hind Receb'in Sesi" filminin yönetmeni Hania, Berlin'deki "En Değerli Film" ödülünü reddetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Hind Receb'in Sesi" filminin yönetmeni Hania, Berlin'deki "En Değerli Film" ödülünü reddetti

İsrail ordusu tarafından katledilen 6 yaşındaki Hind Receb'in trajik hikayesini dünyaya duyuran "Hind Receb'in Sesi" filminin yönetmeni Kaouther Ben Hania, Berlin'de layık görüldüğü ödülü reddetti. Hania, hesap verilebilirlik ve adalet sağlanmadan barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) galasında, gecenin "En Değerli Film" ödülü "Hind Receb'in Sesi" yapımına verildi. Ancak filmin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, törende yaptığı konuşmayla ödülü kabul etmeyeceğini duyurdu. Hania, bu ödülün kendisinde bir minnettarlıktan ziyade ağır bir sorumluluk hissi uyandırdığını belirterek, Hind Receb'in başına gelenlerin münferit bir olay değil, sistematik bir soykırımın parçası olduğunu ifade etti.

"HİND RECEB'İN SESİ"

Berlin'de sivil katliamları "meşru müdafaa" kılıfıyla savunan ve protestoları değersizleştiren siyasi bir atmosferin varlığına dikkat çeken Hania, "Adalet ve hesap verilebilirlik olmadan barıştan söz edilemez" dedi. Hind Receb’in, ailesinin ve onu kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin ölümünde dünya devlerinin de suç ortağı olduğunu savunan yönetmen, "Ölümlerinin, barış üzerine yapılan nazik bir konuşmanın fonu olmasına izin vermeyeceğim" diyerek sert bir çıkış yaptı.

SOYKIRIMLA YÜZLEŞİLENE KADAR ÖDÜL BERLİN'DE KALACAK

Dünya çapında birçok festivalden ödülle dönen ve Oscar adaylığı bulunan film, 29 Ocak 2024'te Gazze'de 335 mermiyle hedef alınan bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind'in gerçek ses kayıtlarını ve yardım çığlıklarını konu alıyor. Ödülü ancak soykırımdan sorumlu olanların yasal olarak hesap verdiği gün kabul edebileceğini söyleyen Hania, kupayı salonda bırakarak konuşmasını sonlandırdı.

 

"Gazze'deki enkazın kaldırılması mevcut hızla 7 yıl sürecek"
"Gazze'deki enkazın kaldırılması mevcut hızla 7 yıl sürecek"

Dünya

"Gazze'deki enkazın kaldırılması mevcut hızla 7 yıl sürecek"

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar
Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gündem

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gazze'de bir çocuk daha şehit oldu!
Gazze'de bir çocuk daha şehit oldu!

Dünya

Gazze'de bir çocuk daha şehit oldu!

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!
İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Dünya

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Gündem

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Gazze’deki Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılındı
Gazze’deki Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılındı

Dünya

Gazze’deki Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23