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Ekonomi Ramazanda pide kaçtan satılacak? Ramazan pide fiyatı ne kadar? İstanbul’da Ramazan pidesi kaçtan satılacak?
Ekonomi

Ramazanda pide kaçtan satılacak? Ramazan pide fiyatı ne kadar? İstanbul’da Ramazan pidesi kaçtan satılacak?

Ramazan pidesi İstanbul’da ne kadar? Sorusu Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde merak edilmeye başlandı. Ramazan ayına özel olarak pişirilen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan susamıyla, sıcaklığıyla ve lezzetiyle Ramazan pide fiyatları belli oldu. Peki Ramazan pidesi kaç para. İstanbul’da Ramazan pidesi kaçtan satılacak? İşte Ramazan pide fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:06:00 - 2021-04-06 12:09:49
Ramazanda pide kaçtan satılacak? Ramazan pide fiyatı ne kadar? İstanbul’da Ramazan pidesi kaçtan satılacak?

Her Ramazan ayında sofraların olmazsa olmazı pidenin bu yılki fiyatı merak ediliyor. 2019 yılında 3 liraya satılan 350 gramlık pide 2020 yılında da aynı fiyat satılmıştı. İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul’da Ramazan pidesi kaçtan satılacak?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

Ramazan pidesi evde nasıl yapılır?

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi nasıl?

Ramazan Pidesi Tarifi (videolu) İçin Malzemeler

Ramazan Pidesi Hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Üzeri için;

Susam

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın.

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamura da aynı işlemi yapın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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