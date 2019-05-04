Ramazan’da İmamoğlu kutlaması: Teravih vaktinde konser!

yeniakit.com.tr CHP, İstanbul’da hızlı bir düzenlemeye gitti. Önce 37 yıldır düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından engellendi, sonra da eğlence etkinlikleri haberleri gelmeye başladı. İBB tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, tam da teravih namazı vaktinde konser verilecek.

Liverpool’dan grup gelecek

6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan konserlerde, ilk olarak şarkıcı Ahmet Aslan sahne alacak.

8 Mayıs Çarşamba günü Çiğdem Taştan isimli şarkıcının sahneye çıkacağı etkinlikte, 9 Mayıs Perşembe günüyse Cem Tarım konser verecek.

Ramazan’ın ilk cuması, 10 Mayıs’ta ise İstanbul Ahenk grubu, 11 Mayıs Cumartesi günü ise Liverpool’da kurulmuş olan The Bandits grubu havayı kirletecek.

Ramazan’da CHP havası

CHP, İstanbul’daki projelerine hızlı başladı. Vatandaşın gözünü boyamak için yapılan indirimlerden ziyade, yıllardır devam eden etkinliklere son verilmesi ve İslam’a muğayir faaliyetlere yer verilmesi dikketleri çekiyor, büyük tepkiye neden oluyor. Dün gündeme bomba gibi düşen İstanbul Kitap Fuarı’nın CHP’li İmamoğlu tarafından engellenmesinin ardından, bugün de teravih vaktinde büyükşehir eliyle konserlerin verilecek olması, ileriki zamanlarda yaşanması muhtemel tartışmaları akıllara getiriyor.