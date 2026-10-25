Denizi yırtıp geçecekler! Dünyanın en uzun hızlı tren köprüsü

Projenin üç ana omurgasından ikisi, devasa mühendislik hamleleriyle başarıyla birleştirildi. 17 Ekim 2026'da güney hattının, hemen ardından 20 Ekim'de ise kuzey hattının son çelik blokları yuvalarına oturtuldu. Yüzde 90’ı tamamlanan mega yapıda şimdi tüm gözler, Kasım ayının sonunda birleştirilmesi planlanan orta geçiş bölümüne çevrildi.

Kuzey hattındaki son kritik dokunuş, kıyıdan 570 metre açıkta adeta doğaya meydan okunarak gerçekleştirildi. Mühendisler, 123,6 ton ağırlığındaki ve 9,6 metre uzunluğundaki dev çelik kütleyi milimetrik bir hassasiyetle yerine yerleştirmeden önce köprünün esneme paylarını ve sıcaklık değişimlerini 48 saat boyunca saniye saniye izledi. Dünyanın en hırçın gelgitlerine sahne olan, su seviyesi farkının 9 metreye kadar çıkabildiği Hangzhou Körfezi'nin acımasız rüzgarları ve akıntıları, inşa sürecinin zorluk derecesini zirveye taşıyor.

Tamamlandığında Nantong ve Ningbo şehirlerini birbirine bağlayacak olan iki hatlı köprü, bölgenin ulaşım haritasını da baştan çizecek. Haiyan kenti tarihinde ilk kez demir yolu ağına kavuşurken, Cixi bölgesi de yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Çin'in doğu kıyısındaki ekonomik damarları hızlandıracak bu eser, balastsız ray sisteminin kullanıldığı en görkemli su üstü yapılarından biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.