Ramazan’da fırsatçılara fırsat vermeyelim!

Fahiş fiyat ve suiistimallere karşı katı tedbirler alınarak büyük cezalar uygulanması gerektiğini belirten Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

İbretlik ceza verin

“Sorun, ani fiyat artışlarıyla karşılaştığınızda şikayet edin, sessiz kalmayın. Fırsatçılık yaparak fahiş kar elde etmenin peşinde koşuyorlarsa buna karşı cezai ve caydırıcı tedbirlerin alınması lazım. İyi ve kötüyü ayırt ederek kontrol ve denetim mekanizmalarını artırmak lazım. Fahiş fiyat ve suiistimalde bulunanların net bir şekilde cezalandırılması lazım ki diğer fırsatçılara ibret olsun.”

Sıkı tedbir şart

Her Ramazan ayında fırsatçıların ortaya çıktığına dikkat çeken Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da, şunları dile getirdi: “Maalesef her Ramazan ayında fiyat artışı söz konusu. Bana göre istismarcılar konusunda yeterli önlem alınmıyor. Artı olarak dta hem ramazan ayı ve koronavirüs salgını ile fırsatçılar daha da çok ortaya çıktı. Virüs nedeni ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların dışarı çıkamamasından dolayı ürünlerin sipariş yoluna dönüldü. Bu sipariş ürünlere baktığımızda ya bozuk geliyor, ya da pahalı geliyor. Bu fiyat fırsatçılarını denetlemek adına bir kanun çıkarılarak denetleme organı oluşturuldu.

Şikayet edin!

Ama detayı konusunda bir açıklama yapılmadı. Virüs ve ramazanın birleşmesi ile vatandaşlar, cumhuriyet tarihinde istismarcıların karşısında en büyük mağduriyeti yaşayacaklar. Adeta fırsatçılara gün doğdu diyebiliriz. Bu konuda çok katı ve etkili önlemler alınması lazım. Ürün bozuk, çürük, eksik veya yanlış gelmiş ise Tarım İl Müdürlüğüne, belediyelere, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü gibi yerlere şikayette bulunabilirler.”