Ramazanda davul sesini ilk kez duydular

Malatya’da Ramazan davulcuları, Ramazan ayının ortasından sonra ortaya çıktı. Korona virüs önlemleri nedeniyle dışarı çıkamayan davulcular, Malatya’da kısıtlamaların gevşetilmesiyle sahurda davul zurnaları ile vatandaşları sahurda kaldırmaya başladılar.

Malatya’da Ramazan ayında bazı mahallelerde sahur zamanı ilk kez davulcu gözüktü. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan’da uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderilmişti. Gönderilen genelge neticesinde Ramazan davulcuları ile ilgili il ilçe hıfzıssıhha kurullarının, özellikle kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlar da genelgede belirtilmişti. Genelgeye göre, Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaşma riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlardan alınacak olması risk teşkil ettiğinden kısıtlamalar getirilmişti.

Malatya’da kısıtlamalar gevşetildi

Malatya’da Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle sahurda davul zurnaları ile vatandaşları sahurda kaldırmaya başlayan Ramazan Davulcusu Murat Kartal, "15 gündür sahurda davul çalmadık. Korana virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle nedeniyle bugün başladım. Ramazan ayında vatandaşlarımız sahura kaldırıyoruz. Haber kanallarını izledim ve baktım ki, korona virüs iyi durumu doğru gidiyor, benden babamla konuştum ve hayır duası aldım davul çalmaya başladım. Vatandaşlarımız sahura kaldırıyorum. Mahalle sakinleri, sahurda bizleri görünce çok mutlu oluyor. Bizlerde Battalgazi Fırat Mahallesin vatandaşlarımız sahura kaldırıyoruz. Kadir gecesine kadar davul çalacağız. Devlet büyüklerimiz bahşiş vermeyi kaldırdı. Olsun bizler vatandaşlarımıza hizmet sunmak için davulculuk mesleğimiz yapacağız” dedi.

Murat Kartal, "Bizler her zaman dua ediyoruz. Korona virüs vakaları en yakın zamanda son bulur inşallah. Her şey eskisi gibi güzel olur inşallah" diye konuştu.