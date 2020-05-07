Ramazana özel "hurmalı lokum" üretti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir lokum imalatçısı, ramazan ayına özel "hurmalı lokum" üretti.

İlçede 16 yıldır lokum üretimi yapan Ahmet Sönmez, deneme amacıyla ürettiği "hurmalı lokum"u komşularına ikram etti.

Sönmez, yakınları tarafından yoğun talep gören bu lezzeti devam ettirmeye başladı.

Lokumu çeşitli hurmalardan yaptığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına özel bir şey yapalım diye düşündük. Aklımıza hurmalı lokum geldi. Denemesini yaptık. Hurmayı mikserde çekerek uyguladık ve güzel bir şey oldu. Talep gelmeye de başladı. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep almaya başladık. Kudüs ve İran hurması gibi çeşitli hurmalar ile üretimimizi yapıyoruz. Mikser yardımı ile çektiğimiz hurmaları daha önce hazırladığımız yaprak lokumlara uygulayarak sarıyoruz."

Hurma ve lokumun lezzet olarak birbirini tamamladığını dile getiren Sönmez, "Hurma ile lokum güzel uyum sağladı ve ortaya güzel bir ürün çıktı. Daha önce haşhaşlı lokum yapmıştım. Şimdi de hurmalı lokumla damaklara hitap etmeye çalıştık." dedi.

