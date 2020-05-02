Ramazan tatlıları evde yeniliyor

On bir ayın sultanı Ramazan’da şerbetli ve sütlü tatlılara olan talepte artış bekleniyor... Mübarek ayda gerek baklava, şöbiyet, kadayıf, şekerpare ve tulumba gerekse güllaç, sütlaç ile muhallebi satışları pik yapacak. Ne var ki Türkiye’yi alarma geçiren corona virüsü (Covid-19) korkusu, tatlı alışverişlerini sanal ortama kaydıracak.