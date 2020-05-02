Ramazan tatlıları evde yeniliyor
On bir ayın sultanı Ramazan’da şerbetli ve sütlü tatlılara olan talepte artış bekleniyor... Mübarek ayda gerek baklava, şöbiyet, kadayıf, şekerpare ve tulumba gerekse güllaç, sütlaç ile muhallebi satışları pik yapacak. Ne var ki Türkiye’yi alarma geçiren corona virüsü (Covid-19) korkusu, tatlı alışverişlerini sanal ortama kaydıracak.
Evlerinden dışarı adım atmayan vatandaşlarca internetten ürün siparişi verecek. Mart ayından bu yana hummalı bir çalışma yürüten e-ticaret platformlarının siparişlere yetişip yetişemeyecekleri merak konusu. Zira Covid-19 paniğinin rolüyle yoğun bir trafikle karşı karşıya kalan bu platformların telefonları susmuyor. Şerbetli tatlıların fiyatları da cep yakıyor. Nitekim şöbiyetin kilosu 110-120 liradan, fıstıklı baklavanın 100-110 liradan, cevizli baklavanın 90-100 liradan, fındıklı dolmanın ise 100 liradan satışa sunuluyor. Fıstıklı kadayıf 80-90 liradan, cevizli kadayıf 70-80 liradan, şekerpare 50-60 liradan, Osmanlı tulumbası 30-40 liradan alıcı buluyor.
Sütlü tatlılardan güllacın porsiyonu 30 liraya, fırın sütlacın ve muhallebinin 20-25 liraya, supanglenin 20 liraya mal oluyor.