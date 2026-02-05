  • İSTANBUL
Ekonomi Ramazan sofralarının altın değerindeki lezzeti "Çiçek Bamya" tezgaha çıktı!
Ekonomi

Ramazan sofralarının altın değerindeki lezzeti "Çiçek Bamya" tezgaha çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan sofralarının altın değerindeki lezzeti "Çiçek Bamya" tezgaha çıktı!

19 Şubat 2026'da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde tezgahlarda boy gösteren kurutulmuş bamya, bu yıl da meşakkatli toplanma süreci ve yüksek talebiyle "mutfağın gram altını" ünvanını koruyor. Aktarlarda ve pazar tezgahlarında yerini alan bu kıymetli ürün, hem şifasıyla hem de fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan bamya da tezgahlarda yerini aldı. Kuru yerli bamyanın kilosu 3 bin TL'den satışa sunulurken, ithal bamya da 2 bin 500-2 bin 600 TL arasında satılıyor. Ramazan'da bamyanın öneminin daha çok ortaya çıktığını söyleyen esnaf Arif Cankı, "Ramazan'ın gelmesi ile bamyanın önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü bizim kültürümüzde Ramazan sofralarımızın güzelliklerinden bir tanesi de bamya yemeği ve çorbasıdır. Genelde iri bamyayı sevmiyoruz. Çiçek bamya dediğimiz bu bamya sofralarımızda bulunuyor. Bamyamızın fiyatı şu anda 3 bin TL. Bundan 2 ay önce 2 bin 500 TL civarlarındaydı, yükseldi fiyatları. Aslında daha da yükselebilirdi ama ithalin piyasaya girmesi ile fiyatı biraz baskılanmış oldu. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Çünkü ulaşılabilir durumda. Yoksa 4-4 bin 500 TL civarına yükselmesi bekleniyordu" dedi.

 

Cankı, ithal bamyanın fiyatları baskıladığını söyleyerek, "İthal bamya şu anda bu fiyat artışını baskılamış durumda. İthal bamyanın kilosu da 2 bin 500-2 bin 600 TL civarında satılıyor. Tabii bizim alışkın olduğumuz lezzetimiz Amasya çiçek bamyamız. Vatandaşlarımız da bu tür Ramazan hazırlıklarını Ramazan ayı gelmeden önce tamamlasınlar. Çünkü o zaman bir anda satış yükselmesi olunca ithal de yetişemez endişesiyle fiyatlar yukarı çıkabiliyor. O yüzden Ramazan gelmeden önce sofralarının bu lezzetlerini alsınlar, evlerinde bulundursunlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

