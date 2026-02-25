Kutsal emanetlerin son durağı Tokat
Tokat'ta 99 eserin yer aldığı "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ziyaretçilere hem tarihi hem de manevi bir yolculuk sunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" Tokat'ta kapılarını açtı.
Anadolu yolculuğu kapsamında kente gelen sergi, ilk saatlerden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel mirasla buluşturmayı amaçlayan sergide, Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi yer alıyor.
Sergide Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ile taşınır vakıf kültür varlıkları yer alıyor.
Toplam 99 eserin sergilendiği organizasyon, ziyaretçilere hem tarihi hem de manevi bir yolculuk sunuyor.
Ramazan ayı boyunca 6 şehirde ziyaretçilerle buluşacak serginin Erzurum'un ardından ikinci durağı Tokat oldu.
Açılışın yapıldığı ilk saatlerde vatandaşlar sergi alanına adeta akın ederken, uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, kutsal emanetleri yakından görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Tokat'taki programının ardından Kastamonu, Sivas, Malatya ve Kayseri'de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.
Serginin 25-27 Şubat tarihleri arasında 13.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olduğunu söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan; tüm Tokat halkını sergiye davet etti.
