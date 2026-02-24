  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli'den 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye tebrik
Gündem

Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli'den 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye tebrik

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli'den 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, laikçi yobazları zıplatan ifadeler kullandı. Bahçeli, 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayının başından bu yana dillerde olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.

Bahçeli, söz konusu ilahinin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dağa taşa 'Allah' dedirten bir akıma dönüşen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNİ TEBRİK ETTİ

Bahçeli ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi de değerlendirdi. Genelgenin doğru bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, Bakanlığı tebrik etti.

3
Yorumlar

Yorumlar

Mecbur

Onun sahibi devletin başında.

Sana gönderilen mektuba ne cevap aldık nede randevü bildiridi Can Reisim

Allah sana uzun ömür versin. Telekkürler islam dinine hizmetin inkar asla edilemez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
