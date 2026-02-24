Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli'den 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, laikçi yobazları zıplatan ifadeler kullandı. Bahçeli, 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayının başından bu yana dillerde olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.
Bahçeli, söz konusu ilahinin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dağa taşa 'Allah' dedirten bir akıma dönüşen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.
MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNİ TEBRİK ETTİ
Bahçeli ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi de değerlendirdi. Genelgenin doğru bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, Bakanlığı tebrik etti.
