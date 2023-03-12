Ramazan pidesi tarifi: Bu malzemeler ile pide fiyatı uyguna gelecek! Yumuşak, puf puf, pastane pidesi tarifleri

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları açıklandı. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birçok nefis pide tariflerini aramayın diye evde pide yapmak isteyenler için kolayca yapabileceğiniz tarifleri bir araya getirdik.

Fırıncı Ramazan Pidesi Tarifi

Orjinal Fırıncı Ramazan Pidesi (Daha Güzeli Yok) Tarifi İçin Malzemeler

Ön mayalama için;

Yarım su bardağı su (ılık)

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

5 tatlı kaşığı tepeleme un

Ana hamur için;

2,5 su bardağı su (ılık)

Yarım tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Üzeri için;

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2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Susam

Çörek otu

Orjinal Fırıncı Ramazan Pidesi (Daha Güzeli Yok) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ön mayalama için ılık su, şeker, maya ve unu iyice karıştırın üzerini örtüp bir saat mayalanmaya bırakın.

Ana hamur için yoğurma kabına ılık suyu alın, üzerine tuz ve hazırladığınız mayalı cıvık hamuru ekleyin.

Unu eleyerek azar azar ilave edip ele yapışan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp bir saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıp fazla hırpalamadan elinizi unlayıp hamur kesme aparatıyla 3 e bölün.

Hamuru nazikçe toparlayıp yuvarlayın.

Kepek serpilmiş tezgaha hamuru topladığımız kısım alta gelecek şekilde kepeğin üstüne koyun.

Hamurların üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurun altından elinizin üst tarafıyla çevire çevire büyütün.

Kepek serpilmiş tepsiye elimizde büyüttüğümüz hamuru koyalım.

Elimizi ıslatarak tırnak izi yapın.

Yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştırıp.

Hamurun üzerine nazikçe fırça ile sürün.

Susam ve çörek otu serpin.

250 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kızarana kadar pişirin.

Fırının içine zeminine ısıya dayanıklı bir kaba soğuk su koyun.

Fırından çıkarıp fazla kepeği ekmeğin altından silkeleyin tel ızgara üzerine alıp üzerine örtü örtüp dinlendirin. Afiyet olsun.

Sütlü-ramazan pidesi tarifi:

Sütlü Ramazan Pidesi Tarifi İçin Malzemeler

6 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1, 5 su bardağı süt

1 su bardağı su

tek kullanımlık kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Üzerine Sürmek İçin ;

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

Susam

Çörek otu

Sütlü Ramazan Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Un yoğurma kabına alınıp ortası açılır maya, şeker, tuz, süt, su, sıvı yağ eklenip yumuşak bir hamur elde edilir.

Üzeri sarılıp mayalanmaya bırakılır kabardıktan sonra tekrar yoğurulur.

20 dakika daha mayalandırılır hamur ikiye bölünür.

Sonra un serpilmiş tezgahta ister elinizle ister merdaneyle açılır.

Un serpilmiş fırın tepsisine alınır elimizi suya batırıp pide şekli verilir.

Üzerine yumurta sarısı, yoğurt, su karışımı sürülür sonra susam isterseniz çörek otu da serpilir.

20 dk kadarda tepside mayalandırılır.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkınca üzerine su az serpilir üzerine bez örtülüp 15 dakika dinlendirilir.

Afiyet olsun.

Ramazan pidesi tarifi Arda'nın mutfağı:

Malzemeler:

2 bardak un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı yaş maya

1 tutam tuz

Üzeri için

Çörek otu

Sıvıyağ

Su

2 bardak un; maya, tuzu bir kaba alın. extra yarım bardak unu kenarda tutun. ekleyebilirsiniz. Suyun ilk etapta yarısını una ilave edin ve yoğurun. Yumuşak bir kıvam için gerekirse un ve su ekleyebilirsiniz. Sonra hamuru tezgaha alın ve 5-10 dakika yoğurmaya devam edin. Bir kabın tabanına un serpin. Hamuru koyun ve üstüne tekrar un koyun. Üzerine nemli bez koyarak 1-2 saat bekletin. Hamuru kaptan alıp bir 20 dk da tezgahta bekletin. Tezgaha un serperek biraz daha hamura kıvam verin. Elinizle pide şekline getirin. Üzerine su, zeytinyağı sürün ve çörekotu serpin. Kızarana kadar pişirin.

Pastane pidesi - nefis

Pastane Pidesi Tarifi İçin Malzemeler

2 yumurta

1 paket yaş maya

1 çay bardağı süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı margarin

4 çorba kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı mahlep

6 su bardağı un (ekleyebilirsiniz az gelirse)

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Susam

Pastane Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Haydi başlayalım. 6 su bardağı unu alın. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker, tuz margarin bir kaşık ve mahlep ekleyin. Yaş mayayı ılık su ve bir kasık şeker ile kabartalım üzerine süt, sıvı yağ ve. 1 adet yumurtayı ve diğer yumurtanın sadece akını ekleyin. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin Hamuru üçe bölün. Fırın tepsisine hamurları alın. Resimdeki gibi tepsiyi yağlayıp açın hamurların üzerine yumurta sarısı sürün. Üzerlerine susam ve çörek otu serpin. Pidelerin mayalanması için bir süre bekletin. Daha sonra önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında pişirin.

Evde Ramazan Pidesi (Muhteşem) Püf Noktaları İle Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket yaş maya

Aldığı kadar un (Çok yumuşak kulak memesi yumuşaklığında hamur olacak)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek yoğurt

1 tane yumurta sarısı ve çörek otu -susam

Evde Ramazan Pidesi (Muhteşem) Püf Nokları İle Tarifi Nasıl Yapılır?

lık suyu ılık sütü hamur kabına alalım.

Mayayı elimizle ufalayalım ve malzemeleri karıştıralım.

Sonra sıvı yağı tuzu döküp karıştıralım.

Sonra yavaşça unu ilave ederek yoğuralım.

Sonra mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamuru iki beze yapalım.

Elimizle servis tabağı büyüklüğünde biraz açtıktan sonra yine mayalanmaya bırakalım.

Sonra parmak uçlarımızla şeklini verelim ve 10 dakika kadar yine mayalanmaya bırakalım ve yine şeklin üzerinden yine bastırarak geçelim.

Sonra üzerine yumurta sarısı 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştıralım.

Üzerine her tarafına gelecek şekilde bolca sürelim.

Üzerine çörek otu susamı döküp 200 derecelik ısınmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun

Püf Noktaları: Fırın çok iyi ısınmış olacak Mayalanmaları çok iyi yapalım ki pidemiz daha güzel olsun 3 kez mayalanma yapıyoruz şeklin üzerinden iki kez geçelim ki mayalanınca şekil bozulmasın şekli verirken parmaklarınızı sıvı yağa batırırsanız daha kolay yaparsınız.

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