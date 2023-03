Altın fiyatlarında uzman isimden şaşırtan, sürpriz yeni tahmin: Altını olanlar bunu yapsın! Altında dikkat çeken yükseliş

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve altın almayı düşünenlerin gündemini altın fiyatları grafik ve tahminler meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından altının ons değerindeki yükselişi gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da derinden etkilediği gözlemlendi. Son dönemde sert düşüş gösteren altın fiyatları cuma günü akşamüzerine doğru yönünü değiştirdi. Ons altın ve gram altındaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarındaki yükselişin sebebini açıkladı. Eryılmaz gram altın için iki seviyeye dikkat çekti. İşte detaylar...

Gram altın için piyasa önderleri ve kuyumcular o rakamı söyledi: Tarih vererek uyardılar. Bu seferki çarpıcı tahmin çok dikkat çekici cinsten...

Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü.

FED CEPHESİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Ayrıca çarşamba günü yaptığı diğer konuşmasında ise Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürmeye devam edecek mi?

ALTIN FİYATLARIN FED BASKISI

Salı ve çarşamba günleri Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği şahin söylemlerin ardından altın fiyatlarında büyük kayıpları görüldü. Haftaya 1854 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1809 dolara kadar geriledi. Pazartesi günü 1124 liradan açılan gram altın çarşamba günü 1100 lirayı test etti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Altın yatırımcıları cuma saat 16.30’da ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

Bir önceki ay 517 bin olan tarım dışı istihdam verisi 504 bine revize edildi.

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşsa da işsizlik oranının yükseliş göstermesi Fed’in faiz artışlarını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar mart ayındaki toplantıda 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımını konuşuyordu.

Son gelen iş gücü istatistikleri 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu durum doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi.

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi, gram altın ve ons altın için önemli teknik seviyeler neler? Altın fiyatlarına ilişkin tüm merak edilenleri Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, CNN Türk'te açıkladı. Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Fed’in 22 Mart’ta faiz kararı var. Powell dedi ki 25 baz puan mı 50 baz puan mı artıracağız gelen veriler buna karar verecek dedi. Cuma günü tarım dışı istihdamı açıklandı. Verinin iyi gelmesi Fed’in daha az faiz artırmasını gerektirecek fiyatlamasıyla altında toparlanma görüldü. 1100 lira civarında destekte fiyatlanırken gram altın şu anda 1138 liraya çıktı. Çünkü ons altında 1872’yi gördük.

1140 LİRA SEVİYESİ ÇOK KRİTİK

Gelen veri Fed’in agresifleştirmesini gerektirmiyor diyor piyasa, güvenli liman talebi öne çıkacak. Altında güçlü bir çıkış gördük. Bu ralli olarak anlaşılmasın 1870 üstü fiyatlama olumlu, gram altında 1140’ı geçerse yeni hedef 1180-1200 bölgesi olacak.

'SALI GÜNÜ ALTIN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Salı günü altın için çok önemli olacak. ABD’nin enflasyon verisi gelecek. Gelen veriler iyiye işaret ediyor geri çekilme bekleniyor. Eğer böyle gerçekleşirse Fed, 25 baz puan faiz artıracaktır.

‘AGRESİFLİK HER AN GÖRÜLEBİLİR’

Yatırımcılar temkinli olsunlar, agresiflik her an görülmeye devam edilebilir. 2023’ün 2. yarısında daha güçlü seyreden bir altın görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. "

PİYASADA YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Cuma günü kritik gelişme öncesinde 1830 dolar civarında hareket eden ons altın 1870 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde prim yapan ons altın haftayı 1869 dolardan kapattı.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Haftalık bazda ons altın yüzde 0.7 oranında prim yaptı.

Haftanın son işlem gününde ABD verileri öncesi 1118 lira civarında hareket eden gram altın ise 1140 liraya kadar yükselerek 1 ayın zirve seviyesini test etti. Yüzde 2’nin üzerinde artış gösteren gram altın günü 1140 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.2 oranında kazandırdı.

Yatırımcılar altını olan ve olmayanlar 12 Mart Pazar günü de altın fiyatları canlı grafiği için takibini sürdürüyor.

Diğer taraftan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş'ten gram altın için 'geçmiş olsun' uyarısı gelmişti. Yıl sonu tahminini değiştirdi, yeni zirveyi açıkladı! Merak edenler için işte o açıklamalar...

ALTINDA YIL SONU İÇİN YENİ TAHMİN

Elimde TL var altın alsam mı? Bu soruyu soran herkese altının ucuz değil, bedava olduğunu söylüyorum. Yıllık getiri yatırımcısı için 1450 hedefi vardı, bunu 1550'ye çıkardık. Hazirandan itibaren yükselişlerin agresif olduğunu göreceğiz. Al satçılara ise makas aralığı kazandırmayacak. Bütün dünyada para ile para kazanma devri bitti bir yıldır.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLUR?

Gümüş tarafında bir bozulma yok, gümüş en son konuşan yatırım aracıdır. Geçen yıl herkes kafalarını taşlara vuruyordu, yükselmedi diye. Gram fiyatı 14.40 seviyesinden yılı tamamladı. 2022'de gümüşün gramı altının gramına kıyasla daha fazla getiri sağladı. Bu piyasada her zaman, her hafta, her ay gümüş yükselmedi diyorsunuz, bir anda zıplıyor, bu kez ses kesiliyor. Elinde dolar bulunan gümüşün oldukça ucuz olduğunu bilmeli. Gümüşün gram fiyatı 12.50 ekranlarda ancak bu geçerli değil. Fiziki tarafta 13 lira üzerinde alım yapılıyor. Bu gerilemeye, tuzaklamaya dikkatli olmanız gerekiyor.

Bugün (12 Mart 2023 ) Gümüş Gr fiyatı ne kadar? Bugün Gümüş Gr 12,53 TL üzerinden işlem görmektedir.

İlginizi çekebilir→ İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı altın tahminini açıkladı! Altını olanlar yaşadı: Gram altında o tarihi verdi → Haberi için TIKLAYINIZ

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 12 Mart Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,96 (Alış) - 18,97 (Satış)

EURO: 20,17 (Alış) - 20,19 (Satış)

STERLİN: 22,74 (Alış) - 22,86 (Satış)

1 DOLAR = 18,97 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

12 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.140,15

Gram altın satış: 1.140,37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.885,00

Çeyrek altın satış: 1.901,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.769,00

Yarım altın satış: 3.801,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.516,00

Tam altın satış: 7.574,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.677,00

Cumhuriyet altını satış: 7.793,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.716,00

Ata altın satış: 7.768,00

İlginizi çekebilir→ TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu → Haberi için TIKLAYINIZ