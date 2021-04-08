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Oruç Ramazan pidesi tarifi
Oruç

Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan ayında kendi evinizde leziz pideler hazırlamanız mümkün. Peki, ramazan pidesi nasıl yapılır? Tam ölçülü ramazan pidesi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:05:00 -
Ramazan pidesi tarifi

Mübarek ramazan ayında sofraların olmazsa olmazları arasında pideler gelir. Evinizde son derece az malzemeyle leziz pideler hazırlayabilirsiniz.

Ramazan pidesi tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı un

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörekotu

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine maya, şeker ve ılık suyu ekleyip karıştırın.

5 dakika sonra sütü ekleyin.

Tuzu ekledikten sonra unu azar azar ekleyin.

İyi bir kıvam oluşturmak için hamuru 10-15 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor.

Hamuru ikiye bölün.

İkiye böldüğünüz hamurların üzerine nemli bez örtün.

Bir kasede yumurta sarısı, yoğur ve yağı çırpın.

35-40 dakika sonra hamuru yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın ve elinizle açın.

İki hamuru da şekillendirdikten sonra 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun üzerine bıçakla çizikler atın.

Hazırladığınız karışımı pidelerin üzerine sürün.

Ardından susam ve çörekotu serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pideler kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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