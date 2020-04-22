Ramazan Pidesi fiyatları ne kadar? Ramazan pidesi kaça satılacak?
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Koronavirüs döneminde pide kuyruğunda bekleme korkusu herkesi sarsada, ramazan pidesi fiyatları ve dağıtım aşamaları herkesi meraklandırıyor. Peki ama bu sene ramazan pidesi kaç para olacak? 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Bilecik'te pide fiyatları ne kadar? İşte merak edilen pide fiyatları ve detayları...
Ramazandan önce pide fiyatları vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Pide kuyruklarının sorun teşkil edeceği koronavirüs döneminde, pide almak isteyn kişilerde bir korku var. Söz konusu sorunun kısa sürede çözülmesi beklenirken, pide fiyatlarıda açıklandı.
İstanbul ekmek fiyatları;
- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL
İzmir'de pide fiyatları;
- 250 gram pide 2.5 TL
- 300 gram pide 3 TL
Antalya'da pide fiyatları;
- 300 gram pide 3 TL
Bilecik'te pide fiyatları;
- 350 gram pide 3 TL