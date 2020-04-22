Ramazan Pidesi fiyatları ne kadar? Ramazan pidesi kaça satılacak?

Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Koronavirüs döneminde pide kuyruğunda bekleme korkusu herkesi sarsada, ramazan pidesi fiyatları ve dağıtım aşamaları herkesi meraklandırıyor. Peki ama bu sene ramazan pidesi kaç para olacak? 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Bilecik'te pide fiyatları ne kadar? İşte merak edilen pide fiyatları ve detayları...