Ramazan pide fiyatı İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Trabzon Ramazan pidesi fiyatları
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? Ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde vatandaşlar bir yandan mübarek Ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını yaparken diğer yandan da Ramazan aynda ödenen fitre miktarı ile Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu 2021 Ramazan pide fiyatlarını açıkladı. Peki Ramazan pide fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Trabzon Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Ramazan pidesi kaç lira?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.
İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Trabzon Ramazan pidesi fiyatları
Örneğin, Ankara 275 Gr. Pide 3 TL, Antalya ve İzmir’de 250 Gr. Pide 3 TL, İstanbul’da 365 gr. Pide 4.00 TL, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gr Pide 4 TL iken Trabzon’da ise 500 gr. Pide 5 TL'den satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir."
Fitre ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılına ilişkin fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı.