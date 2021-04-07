Ramazan pide fiyatı İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Trabzon Ramazan pidesi fiyatları

Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? Ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde vatandaşlar bir yandan mübarek Ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını yaparken diğer yandan da Ramazan aynda ödenen fitre miktarı ile Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu 2021 Ramazan pide fiyatlarını açıkladı. Peki Ramazan pide fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Trabzon Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Ramazan pidesi kaç lira?