Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! 'Tedbirler acilen alınmalı'
Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, HAARP teknolojisi uyarısı yaptı.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından HAARP teknolojisi uyarısında bulundu.
Türkiye'yi işgal planına dikkat çeken Kurtoğlu, yeni dönem savaş yöntemine dikkat çektiği mesajında, 4D stratejisini anlattı:
Günümüzün toplumsal-Psikolojik-ekonomik-askeri hedefli 4Dsavaş stratejisi.
.Disrupt/Dağıtmak,parçalamak
.Degrade/Küçültmek,bozmak
.Devastate/Tahrip etmek
.Destroy/İmha etmek
Türkiye milli Bekası için bunlara yönelik yüksek dereceli sivil-askeri tedbirleri acilen almalıdır.
Ramazan Kurtoğlu, ardından Tragedy World Map haritasını paylaşarak, "Haritaya dikkatli bakınız sevgili dostlar. İngilizce bilmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.