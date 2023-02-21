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Gündem Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! 'Tedbirler acilen alınmalı'
Gündem

Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! 'Tedbirler acilen alınmalı'

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, HAARP teknolojisi uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 21:43:00 - 2023-02-21 22:18:31
Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! 'Tedbirler acilen alınmalı'

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından HAARP teknolojisi uyarısında bulundu.

Türkiye'yi işgal planına dikkat çeken Kurtoğlu, yeni dönem savaş yöntemine dikkat çektiği mesajında, 4D stratejisini anlattı:

Günümüzün toplumsal-Psikolojik-ekonomik-askeri hedefli 4Dsavaş stratejisi.

.Disrupt/Dağıtmak,parçalamak
.Degrade/Küçültmek,bozmak
.Devastate/Tahrip etmek
.Destroy/İmha etmek

Türkiye milli Bekası için bunlara yönelik yüksek dereceli sivil-askeri tedbirleri acilen almalıdır.

Ramazan Kurtoğlu, ardından Tragedy World Map haritasını paylaşarak, "Haritaya dikkatli bakınız sevgili dostlar. İngilizce bilmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Belengaz

İngilizce bilmiyorum haritada birşey anlamadım yani ne olacaksa olacak kılıç kalkan savaşı yok korkanlar her yolu deniyor eh bizde kürt türk arap çerkez alevi suni biri birimizin yiyiyoruz adamların iş kolayı artık daha ne diyim fazıl say bu gün öfkelenmiş anladık öleceğiz daha da piskolajimizi bozmayın bir kaç günde istanbul da bir kaç bin binayı düzeltecek ALINIZ yok demiş ölüme razı olmuş 
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