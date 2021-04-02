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Ekonomi Ramazan kolileri cep yakıyor
Ekonomi

Ramazan kolileri cep yakıyor

Ramazan kolilerinin fiyatlarının yüzde 35 artması tüketiciyi kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:31:00 -
Ramazan kolileri cep yakıyor

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 2020’de 69 lira olan bir kolinin bu sene 89 liradan satışa sunanlar olduğuna dikkat çekerek, “Bunlar hata ediyorlar. Bunlar ahlaki davranmıyorlar” dedi. Ramazan’a ramak kala gıda fiyatlarıyla oynayanlara karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Ağoğlu, “Hilecilerin adları, unvanları ve yerleri Alo 175 hattına veya mobil uygulama HFA-Bildirim’e iletilmeli” uyarısı yaptı. Ağaoğlu, “Bayat, elde kalmış ya da miadı dolmuş ürünleri kolilere koyup satma yarışına girenler de Alo 174’e bildirilmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bunlara okkalı tokat atılacağı unutulmamalı” diye ekledi.

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