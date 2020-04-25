Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan ayıyla birlikte bayramın ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişi ise ramazan bayramı tatilin kaç gün olacağını ve koronavirüs tedbirlerinin bayramda kalkıp kalkmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Ramazan bayramında tatil kaç gün olacak?

23 Mayıs Cumartesi arife günü olacak. Ramazan bayramının 1. günü ise 24 Mayıs Pazar günü. Bayramın 3. ve son günü 26 Mayıs Salı... Normal şartlarda bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip genellikle 9 gün olarak açıklanıyor. Ancak bu sene nasıl bir uygulama yapılacağı bilinmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda nasıl bir yol haritası izleneceği önümüzdeki günler netlik kazanacaktır.