Ramazan bayramında tatil kaç gün olacak?
11 ayın sultanı ramazan 24 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi “Ramazan bayramı ne zaman?” , “Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?” , “Ramazan bayramı tatili kaç gün?” , “Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklandı mı?” , “Ramazan bayramı tatili 2020” , “Bayram tatili kaç gün?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Ramazan bayramında tatil kaç gün olacak?” sorusunun cevabı.
Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan ayıyla birlikte bayramın ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişi ise ramazan bayramı tatilin kaç gün olacağını ve koronavirüs tedbirlerinin bayramda kalkıp kalkmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
Ramazan bayramında tatil kaç gün olacak?
23 Mayıs Cumartesi arife günü olacak. Ramazan bayramının 1. günü ise 24 Mayıs Pazar günü. Bayramın 3. ve son günü 26 Mayıs Salı... Normal şartlarda bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip genellikle 9 gün olarak açıklanıyor. Ancak bu sene nasıl bir uygulama yapılacağı bilinmiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda nasıl bir yol haritası izleneceği önümüzdeki günler netlik kazanacaktır.