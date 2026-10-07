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Gündem DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü
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DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü

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DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan "Pakistan halkı Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek için sokaklara döküldü" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye’nin de taraf olduğu 'Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan’da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. (DHA)

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Yorumlar

Misafir

Bu provokasyon niyetli haberi çıkaran ve yayanlar gereken cezaya kavuşturulması gerekiyor. Kesinlikle cezaları verilmelidir.

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan "Pakistan halkı, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek için sokaklara döküldü" iddiasının İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlanması, yapısal bir dezenformasyon mekanizmasını yeniden gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin son dönemde Ortadoğu'da ve İslam coğrafyasında artan diplomatik etkinliğinden, imzaladığı stratejik anlaşmalardan rahatsızlık duyan çevreler, iç politikadaki ideolojik bagajlarını uluslararası ilişkilere de yansıtmaktadır. Kendilerini Batı medeniyetinin yegane temsilcisi olarak gören ve Türkiye’nin kendi eksenini kurarak bağımsız bir güç odağı olmasını kabullenemeyen bu zihniyet, yerli ve milli hamleleri gölgelemek adına sınır aşırı asılsız iddialar üretmekten geri durmamaktadır. Yıllarca Batılı liderlerin karşısında el pençe divan durmayı modernleşme, Washington’dan gelen icazetleri ise rasyonel dış politika zanneden yapıların trajikomik hâli, her gün yeni bir kurmaca haberi piyasaya sürmelerine neden olmaktadır. Kendi ülkesinin diplomatik başarılarıyla gururlanmak yerine, kilometrelerce uzaktaki Pakistan halkının "Mekke Anlaşması"na güya isyan ettiğine dair sahte videolarla teselli bulmaya çalışmak, sosyolojik bir vakanın ötesinde derin bir yabancılaşmanın göstergesidir. Masonik locaların çizdiği sınırların dışına çıkmayı vizyonsuzluk olarak gören bu anlayış, Batı'yı tek medeniyet merkezi kabul ederken, Türkiye’nin Ortadoğu ve İslam dünyasında söz sahibi bir aktöre dönüşmesini hazmedememektedir. Bu trajik vaziyetin kara mizah boyutuna bakıldığında ise ortaya çıkan tablo tam bir tiyatrodur. Küresel vizyonu sadece Paris kafelerinde kahve içip Washington bültenlerini tercüme etmekten ibaret olanların, coğrafyanın kaderini değiştiren büyük anlaşmaları sabote etmek için dijital manipülasyon odalarında sabahlamaları oldukça manidardır. Batı karşısında adeta hazır kıta asker gibi esas duruş göstermeye alışmış bünyelerin, Türkiye'nin masada oyun kurucu olmasından ötürü yaşadıkları panik hali, onları Pakistan'daki sıradan bir sokak hareketliliğini bile Mekke Anlaşması protestosu gibi pazarlayacak kadar çaresiz bırakmıştır. Oysa gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır; uydurulan dezenformasyonlar çöktükçe, geriye sadece Batı eksenli kalıplardan kurtulamayanların yaşadığı komik ve ideolojik bir kriz kalmaktadır.
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