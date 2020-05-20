  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:50:59 -
Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretlerin olmadığı, nesillerin bir araya gelemediği farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın” dedi.


Bayramlaşmanın önemli geleneklerimizden olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bu köklü geleneğin yaşaması için yeni kuşaklara her fırsatta birlik ve beraberliğin önemini, büyüklerimize saygının, küçüklerimizi koruyup gözetmenin bizi biz yapan değerler olduğunu anlatmalıyız. Sağlığın ve neşenin ülkemizden ve evlerimizden eksik olmadığı, nice bayramları ailelerimizle, sevdiklerimizle huzur ve mutluluk içinde geçirmemizi dilerim”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı