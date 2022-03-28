2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılıyor. 20211 yılına kadar bu rakam 1000 TL olarak ödeniyordu. 2021’de bayram ikramiyeleri 1100 TL’ye yükseltildi. 2022 yılında ise asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan yüksek zamların ardından ikramiyelerde de artış bekleniyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2022!

Ramazan bayramı ikramiyesinin yatırılacağı gün hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İkramiyelerin bayrama kısa bir süre kala hesaplara yatırılması bekleniyor. Kulislerde bayram ikramiyesine önemli bir artış yapılacağı konuşuluyor. Ramazan ve kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye verilmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konu hakkında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.