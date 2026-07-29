Koltuk için ayrıldılar İBB’nin rantı için anlaştılar!

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararı sonrası eşi benzeri görülmemiş bir koltuk kavgasına tutuşarak CHP’yi bölünmeye götüren Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’de dönen rantı yemeye devam etmek için ise güç birliğine gitti. ‘Ahmak’ davasından Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak alması hâlinde belediye meclisinde seçim yapılması, başkanlığın AK Parti’ye kaptırılması korkusu kanlı bıçaklı olan Özel ve Kılıçdaroğlu’nu anlaşma yapmak durumunda bıraktı.

İSTANBUL’DA GİZLİ BULUŞMA

Özel’in mecliste Kılıçdaroğlu’na yakın 40 ismin desteğini kaybetmekten çekindiği için anlaşmaya razı olduğu öğrenildi. CHP’de barınamayınca 90 milletvekilini yanına alarak YP’ye kaçan Özel’in Kılıçdaroğlu’yla gizli mutabakatını ifşa eden ise gazeteci Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun temsilcilerince İstanbul’da kıyıda köşede bir toplantı yapıldığını, İBB’nin kaybedilmemesi için uzlaşıldığını açıkladı. Böylelikle düşman kardeşlerin istikballeri ve cepleri için her an bir araya gelebilecekleri ortaya çıktı.

Analistler ise, hasım olan Özel ve Kılıçdaroğlu’nun İBB’yi elde tutmak için birleşerek büyük bir riyakârlık örneği sergilediğini vurguladılar.

MENFAAT OYUNU BOZDU

Akit’e konuşan araştırmacı-yazar Cengiz Alçayır, şunları söyledi: “YP’lilerin ve CHP’lilerin İBB’yi AK Parti’ye kaptırmamak için yan yana gelmeleri, el ele verme kararı almaları şaşırtıcı değil. Bunlar, rant ve menfaatte buluşurlar. İlke nedir, bilmezler. Yani Özel ve Kılıçdaroğlu yanlılarınca İBB’yi korumak için toplantı yapıldığı, anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Bu iddia vahim. Ki ben de İmamoğlu’nun ‘ahmak’ davasından yasak alması, İBB’nin AK Parti’ye geçme ihtimalinin Özel ve Kılıçdaroğlu’nu birleştireceği kanaatindeyim. CHP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağını bilmiyorum. Ancak CHP’liler, YP’lilerle birbirlerini yeseler dahi çıkarları için ittifak ederler. Bunların derdinin ‘Cumhuriyet’, ‘Atatürk’ olmadığı netleşti. Bunların her biri gemisini kurtaran kaptan misali ikbal peşinde.

KAYPAK, GEVŞEK SİYASETÇİLER

Yakın tarihte ‘CHP’den cenazem çıkar’ diyen bir milletvekili, Özel’den işareti alır almaz YP’ye katılmadı mı? Bu vakayla YP’lilerin ve CHP’lilerin siyaset anlayışlarının kaypak, gevşek zeminde seyrettiği anlaşılmadı mı? Özel ve Kılıçdaroğlu’nun şu anda karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Tartışmalara, kavgalara şahit oluyoruz. Ancak bu ikisi, yarın her şeyi unutabilir. Bir şey olmamış gibi davranabilir. Sırtlan taktiği devreye alınabilir. “Kim kimden ne koparabilir’ mantalitesiyle ilerlenebilir. Ki İBB’yle ilgili anlaşma bunun bir emaresi. Tabii çok garip bir tabloya tanık oluyoruz. Yeni yeni değil, eski eski değil. YP’nin neresi yeni, CHP’nin neresi eski? Bu bir tarafa İmamoğlu’nun yasaklı olması hâlinde yerini alacak ismin YP’yi mi yoksa CHP’yi mi tercih edeceği belirsiz. Özel’in Kılıçdaroğlu’yla savaşının nereye gideceği ise meçhul. CHP kurultayında parayla delege iradesi satın alındığından Kılıçdaroğlu, mahkemece göreve iade edildi. Tabii olarak İmamoğlu ve Özel’in gücü kırıldı. Bu nedenle YP doğdu. Özel, CHP Genel Başkanı koltuğundan kalkınca rantın elinden kaydığını anladı. Rüyadan uyanınca şoka girdi. Elinden rantın kaçmaması için gerekli her adımı atar oldu. İBB’de de bunun önünü almak için Kılıçdaroğlu’yla mutabakata gitti.”