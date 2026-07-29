Belediyeden maaş, özel şirkette mesai! Uşak'ta 16,8 milyon liralık vurgun

Uşak'ta belediye şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmada 17 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirdi.

Belediyeden maaş aldılar, özel işletmelerde çalıştılar

Soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilen bazı kişilerin fiilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence işletmelerinde çalıştıkları belirlendi.

Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, söz konusu kişilerin belediyeden maaş almaya devam ederken özel işletmelerde görev yaptıkları, bu durumun da kamu zararına yol açtığı değerlendirildi.

16,8 milyon liralık kamu zararı tespit edildi

Soruşturma dosyasına göre, yapılan incelemelerde kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait olduğu belirtilen otel, restoran ve eğlence mekânlarında arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye incelenmek üzere el konuldu.

Baz kayıtları ve maaş listeleri dosyada

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında belediyeden maaş alan şüphelilerin, özel şirkete ait maaş listelerinde yer aldığı bilgisi de bulunuyor.

Ayrıca şüphelilerin şirket adına çeşitli işlemler yaptığı, mesai saatleri içerisinde ise belediye yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda baz sinyali verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerini sürdürürken, soruşturmanın yeni gözaltı ve işlemlerle genişleyebileceği öğrenildi.