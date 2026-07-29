Pakistan'ın Afganistan'a yönelik saldırılarında yaklaşık 500 sivil can verdi!

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik Ekim 2025 ile Haziran 2026 sonu arasında düzenlediği saldırılarda Afganistan'da 499 sivilin hayatını kaybettiğini, 1.216 kişinin yaralandığını açıkladı.

UNAMA'nın insan hakları raporuna göre, iki ülke arasındaki çatışmalar uluslararası barış girişimlerine rağmen devam ederken, belgelenen sivil kayıpların büyük bölümü Pakistan'ın hava saldırılarında meydana geldi.

Raporda, bazı olaylarda Pakistan'ın ilk hava saldırısının ardından enkaz altındaki yaralılara yardım etmeye çalışan sivillerin ikinci hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Çatışmalar şubat ayında tırmandı

Pakistan ile Afganistan arasında aylardır aralıklarla devam eden çatışmalar, şubat ayında Afgan güçlerinin Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık sınır ötesi operasyon düzenlemesinin ardından önemli ölçüde tırmandı.

İslamabad yönetimi daha sonra iki ülke arasında "açık savaş" yaşandığını duyurmuştu.

Pakistan, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimini, başta Pakistan Talibanı (TTP) olmak üzere Pakistan'da saldırılar düzenleyen silahlı gruplara güvenli sığınak sağlamakla suçluyor. Kabil yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

En kanlı saldırı Kabil'i hedef aldı

Rapora göre çatışmaların en ölümcül olayı mart ayında yaşandı. Pakistan tarafından düzenlenen bir hava saldırısında Kabil'deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin vurulması sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının olası bir savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise UNAMA raporuna verdiği yazılı yanıtta, İslam Emirliği yönetiminin silahlı gruplara "müsamahakâr bir ortam" sağlamayı sürdürdüğünü savundu.

Açıklamada Afgan sivil kayıplarına değinilmezken, Pakistan'ın hava saldırılarının yalnızca Pakistan'daki saldırılardan sorumlu grupların üslerini ve altyapısını hedef aldığı öne sürüldü.

Haziran saldırısında ikinci bombardıman

UNAMA, 28 Haziran'da ülkenin doğusundaki Paktiya vilayetinde bir yerleşim binasına düzenlenen iki hava saldırısında aralarında beş çocuğun da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 185 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rapora göre can kayıplarının büyük bölümü, ilk saldırının ardından yaralılara yardım etmeye çalışan sivillerin ikinci saldırıda hedef alınması sonucu meydana geldi.

UNAMA İnsan Hakları Direktörü Fiona Frazer, uluslararası insancıl hukukun ilk yardım ekipleri ile sağlık çalışanlarını özel olarak koruduğunu belirterek, görevlerini yerine getirirken hedef alınmalarının kesin şekilde yasak olduğunu vurguladı.