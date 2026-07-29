Parayı eski eşe ve yeni eşe aktarmış, mankenlerle yememiş! Ali Karahasanoğlu yazdı. "İddiaların özüne girilmedi"

Karahasanoğlu, Rıza Akpolat'ın son savunmasında ağırlıklı olarak yargılama sürecine ve kamuoyunda yer alan haberlere değindiğini belirterek, dosyada yer alan suçlamalara tek tek cevap vermediğini ifade etti.

Yazısında, Akpolat'ın eski eşi, mevcut eşi ve yakınlarının üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazlar ile belediyeyle iş yapan firmalarla ilgili iddialara değinen Karahasanoğlu, savunmada bu başlıklara ilişkin açıklama bulunmadığını değerlendirdi.

"İddiaların özüne girilmedi" dedi

Karahasanoğlu, Akpolat'ın savunmasının önemli bölümünü kamuoyundaki haberler ve "itirafçı" tartışmalarına ayırdığını belirterek, "Rüşvet aldın mı, almadın mı? Daireleri hangi parayla aldın?" sorularına cevap verilmediğini yazdı.

Belediyeye ilişkin çeşitli iddiaların da savunmada karşılık bulmadığını ifade eden Karahasanoğlu, Akpolat'ın suçlamaların esasına yönelik ayrıntılı bir açıklama yapmadığını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu davasına da değindi

Karahasanoğlu, yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yargı sürecine de değinerek, Ekrem İmamoğlu'nun davasında henüz sorgu aşamasının tamamlanmadığını, bu nedenle "savunma hakkının kısıtlandığı" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Mankenlerle para yememiş" değerlendirmesi

Yazısının sonunda CHP'li belediye başkanlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Rıza Akpolat hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar arasında eş dışı ilişkiler bulunmadığını belirterek, "Eğer bir avantajlı durumu var ise, parayı eski eşe, yeni eşe aktarmış, mankenlerle yememiş, bunu da not düşelim" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Akpolat'ın mahkeme savunmasının dosyadaki temel suçlamalara açıklık getirmediğini değerlendirdi.

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