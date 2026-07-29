Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık
Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan Merdane Albayrak (90), yıllardır oturduğu evden oğlu tarafından icra yoluyla çıkarılmak istendiğini öne sürerek, "Oğlum beni evimden atacak. Ben nereye gideyim?" dedi. Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 3 kız, 2 erkek çocuğu annesi Merdane Albayrak, Almanya’da yaşayan oğlu A.A. tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini iddia etti. Albayrak, 2024 yılında başlayan dava sürecinin bu yıl sonuçlandığını ve kararın ardından icra yoluyla evden çıkarılmak istendiğini söyledi. 1991 yılında eşinden boşandığını ve ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Merdane Albayrak, 15 yıl önce ısrarla tapuyu talep eden oğluna verdiğini belirtti. Albayrak, geçen yılların ardından oğlu A.A. ile arasında anlaşmazlık yaşandığını ve tapuyu da geri alamadığını öne sürdü.