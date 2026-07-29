  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Real Madrid'in maaş listesi sızdı! Arda'nın maaşı hayret ettirdi! Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı Bu hamle taraftarı çileden çıkardı: Galatasaray'ın Davide Neres transferinde rakibi Cruzeiro Manifest talebi belediye başkanını çileden çıkardı: Görevde olduğumuz sürece bu şehre adım atamazlar Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık Konya’da tarihi keşif! 5 bin yıllık küp bulundu Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar Yeşilay, Kur’an kurslarında sunum yaptı: Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu Neler oluyor: Türk silahı hiç olmadık bir noktada ele geçirildi
Hayat-Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık

Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan Merdane Albayrak (90), yıllardır oturduğu evden oğlu tarafından icra yoluyla çıkarılmak istendiğini öne sürerek, "Oğlum beni evimden atacak. Ben nereye gideyim?" dedi. Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 3 kız, 2 erkek çocuğu annesi Merdane Albayrak, Almanya’da yaşayan oğlu A.A. tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini iddia etti. Albayrak, 2024 yılında başlayan dava sürecinin bu yıl sonuçlandığını ve kararın ardından icra yoluyla evden çıkarılmak istendiğini söyledi. 1991 yılında eşinden boşandığını ve ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Merdane Albayrak, 15 yıl önce ısrarla tapuyu talep eden oğluna verdiğini belirtti. Albayrak, geçen yılların ardından oğlu A.A. ile arasında anlaşmazlık yaşandığını ve tapuyu da geri alamadığını öne sürdü.

#1
Foto - Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık

Yaşadıklarını anlatan Merdane Albayrak, "90 yaşındayım. 5 çocuk annesiyim. Bu ev bana boşandığım eşimden kaldı. Almanya’da yaşayan oğlum benden tapuyu istedi. 'Ne yapacaksın’ diye sorduğumda bana evin bulunduğu arsaya ev yaptıracağını, tapu olmadan inşaat izni alamayacağını söyledi. Vermek istemedim. Bana bağırdı, 'Sen nasıl anasın? Bana niye vermiyorsun’ diye kavga ettik. Aylarca geldi gitti, kavga ettik, tapuyu vermedim. Sonra dayanamadım. Tapu dairesine birlikte gittik. Bana bazı evraklara imza attırdı. Sonra da tapuyu geri vermedi. Tapuyu diğer oğlum ile paylaşmışlar. Kendi üzerlerine almışlar. Beni evden çıkarmak istedi. Çıkmayınca da mahkemeye gitti. Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıp beni evden çıkarma kararı aldırmış. Çıkmayınca da icra yoluyla beni evden atmaya çalışıyor” dedi.

#2
Foto - Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık

İcra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini söyleyen Albayrak, yaşadığı evden ayrılmak istemediğini belirtti. Oğlunun kendisinden kira ve tazminat talep ettiğini de öne süren Albayrak, "Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağım da. İcra ile atmak istiyor. Benden ev kirası istiyor, tazminat istiyor. Beni hükümet görüyor. Paramı devlet veriyor, odunumu, kömürümü devlet veriyor. Bana yardım edin, el uzatın. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta? Sesimi duyurun. Ben de sizin bir ananızım. İcra memuru kapıma geldi, bana 10 gün süre verdi. '10 gün içinde evi boşaltmazsan jandarmayla, çilingirle gelip seni bu evden atarız' dedi. Ben de 'gitmiyorum, bu ev benim, evimden asla çıkmıyorum' dedim. Kim gelirse gelsin, ölümüm var, dönmek yok. İnmiyorum evimden" diye konuştu.

#3
Foto - Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık

İstanbul’da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek oldu. Erkek kardeşlerine tepki gösteren Yılmaz ve Cesur, evde kendilerinin de hakkı olduğunu, annelerinin sokağa atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını belirtti. Merdane A.’nın oğlu açıklama yapmayacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!
Gündem

Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 3 Türk vatandaşının Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyl..
Müthiş zayıflama çayı iç: İyice kullanılması yağları eriterek yakıyor! Doktorların bilmenizi istemediği sırrı
Kadın - Aile

Müthiş zayıflama çayı iç: İyice kullanılması yağları eriterek yakıyor! Doktorların bilmenizi istemediği sırrı

Zayıflamaya yönelik çay arayan vatandaşlara yeni bir çayla geldik. Dolaşıma sokulan viral olan bu çay müthiş şekilde zayıflatmaya çalışanlar..
Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor

İstanbul'da Şile, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüpsultan Belediye Başkanları AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini cumartesi günü Cumhurbaşka..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa
Aktüel

St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa

Peygamber Efendimizin methiyesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethederek dört bir yanını camiler ve ibadethaneler ile donattığı ..
Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de
Gündem

Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de

Milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan, dindarlara kin kusan, vesayet dönemlerini mumla arayan, darbecilere alkış tutan, muhtıracıları ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23