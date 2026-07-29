Özgür Özel'in YENİ Parti'sinde ilk görev dağılımı! Grup yönetimi belli oldu

YENİ Parti, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında TBMM'deki ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından partinin Meclis'teki yönetim kadrosu kamuoyuna açıklandı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oldu

Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamaya göre, daha önce CHP'de de aynı görevi yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, YENİ Parti'nin TBMM Başkanvekili olarak belirlendi.

Grup Yönetim Kurulu'nda ise Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat görev aldı.

TBMM Başkanlık Divanı'nda idare amirliği görevine Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı seçilirken, katip üyelik görevini ise Antalya Milletvekili Aliye Coşar üstlendi.

Ağbaba: "Bir nefer gibi çalışacağız"

Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Veli Ağbaba, yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 Kasım kurultayından sonra herhangi bir görev üstlenmediğini hatırlatarak, "Yeni ve genç arkadaşlarımızın görev alması gerektiğini söylemiştim. Ancak bugün verilen görev doğrultusunda Genel Başkanımızın liderliğinde YENİ Partimiz için bir nefer gibi çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Kurucu olup PM'de yer almayan isimler tercih edildi"

Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise grup yönetiminin belirlenme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurucu olup Parti Meclisi'nde yer almayan arkadaşlar değerlendirildi." açıklamasında bulundu.

CHP'den ayrılan milletvekillerinin oluşturduğu YENİ Parti'nin, Meclis'teki ilk yönetim kadrosunun şekillenmesiyle birlikte siyasi çalışmalarını yeni organizasyon yapısıyla sürdürmesi bekleniyor.