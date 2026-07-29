Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar
Apple, Klarna iş birliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcıların iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerini aylık ödemelerle kiralamasını sağlayan Apple Upgrade programını duyurdu.
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Apple, Klarna iş birliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcıların iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerini aylık ödemelerle kiralamasını sağlayan Apple Upgrade programını duyurdu.
Teknoloji devi Apple, kullanıcıların yeni cihazlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Apple Upgrade adını verdiği kiralama programını Amerika'da kullanıma sundu. Klarna tarafından desteklenen bu sistem sayesinde tüketiciler, şirketin popüler ürünlerini belirli sürelerle kiralama imkanına kavuşuyor.
AYLIK 18 DOLARDAN BAŞLIYOR Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri 12 ile 24 aylık, Mac ve iPad modelleri ise 24 ile 36 aylık dönemlerle kiralanabiliyor. iPhone kiralama fiyatları aylık 17,99 dolardan başlarken Apple Watch 11,99 dolar, MacBook 24,99 dolar ve iPad mini 15,99 dolarlık başlangıç ücretleriyle sunuluyor.
Kullanıcılar kiralama sürecinde eski Apple veya Android cihazlarını takas göndererek aylık ödeme tutarlarını düşürebiliyor. İşlem onayının ardından tüm finansal detaylar ve ödeme takipleri, doğrudan Klarna uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA ÜÇ FARKLI SEÇENEK SUNULUYOR Kiralama süresi tamamlandığında tüketicilere yeni bir modele geçme, ürünün liste fiyatı farkını ödeyerek cihazı satın alma veya iade etme hakları tanınıyor. iPhone kiralamak isteyen kullanıcıların AT&T, Verizon veya T-Mobile operatör paketlerinden birini seçmesi gerekiyor.
Sunulan yeni kiralama programına iPhone 16 serisi, Apple Watch SE, MacBook Neo ve Mac mini gibi bazı cihazlar dahil değil. Ayrıca Apple Card ile yapılan ödemelerde kullanıcılara yüzde 3 oranında günlük nakit geri ödeme avantajı sağlanıyor.
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