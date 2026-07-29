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Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

Apple, Klarna iş birliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcıların iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch modellerini aylık ödemelerle kiralamasını sağlayan Apple Upgrade programını duyurdu.

#1
Foto - Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların yeni cihazlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Apple Upgrade adını verdiği kiralama programını Amerika'da kullanıma sundu. Klarna tarafından desteklenen bu sistem sayesinde tüketiciler, şirketin popüler ürünlerini belirli sürelerle kiralama imkanına kavuşuyor.

#2
Foto - Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

AYLIK 18 DOLARDAN BAŞLIYOR Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri 12 ile 24 aylık, Mac ve iPad modelleri ise 24 ile 36 aylık dönemlerle kiralanabiliyor. iPhone kiralama fiyatları aylık 17,99 dolardan başlarken Apple Watch 11,99 dolar, MacBook 24,99 dolar ve iPad mini 15,99 dolarlık başlangıç ücretleriyle sunuluyor.

#3
Foto - Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

Kullanıcılar kiralama sürecinde eski Apple veya Android cihazlarını takas göndererek aylık ödeme tutarlarını düşürebiliyor. İşlem onayının ardından tüm finansal detaylar ve ödeme takipleri, doğrudan Klarna uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA ÜÇ FARKLI SEÇENEK SUNULUYOR Kiralama süresi tamamlandığında tüketicilere yeni bir modele geçme, ürünün liste fiyatı farkını ödeyerek cihazı satın alma veya iade etme hakları tanınıyor. iPhone kiralamak isteyen kullanıcıların AT&T, Verizon veya T-Mobile operatör paketlerinden birini seçmesi gerekiyor.

#5
Foto - Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar

Sunulan yeni kiralama programına iPhone 16 serisi, Apple Watch SE, MacBook Neo ve Mac mini gibi bazı cihazlar dahil değil. Ayrıca Apple Card ile yapılan ödemelerde kullanıcılara yüzde 3 oranında günlük nakit geri ödeme avantajı sağlanıyor.

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