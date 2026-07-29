Kabine bugün toplanıyor! Masada terör, ekonomi ve Orta Doğu gündemi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda güvenlikten ekonomiye, dış politikadan enerjiye kadar birçok başlık masaya yatırılacak.

"Terörsüz Türkiye" süreci değerlendirilecek

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama oluşturacak. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son durum kapsamlı şekilde ele alınırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler de değerlendirilecek.

Süreç kapsamında yürütülen temaslar ve Meclis takvimi de kabine üyelerinin gündeminde olacak.

Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeler masada

Dış politika başlığında ise Gazze'de yaşanan insani kriz, ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik girişimleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son temasları ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk çabaları da toplantıda değerlendirilecek.

Ekonomide ikinci yarı yol haritası

Kabinede ekonomiye ilişkin başlıklar da geniş yer tutacak. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında yürütülen ekonomi programının son durumu gözden geçirilecek.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin enerji fiyatlarına ve küresel ticarete etkileri ile bunların Türkiye ekonomisine olası yansımaları değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanacak politikalar ve piyasalardaki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

F-35 ve S-400 başlığı da gündemde

Kabine toplantısında Türkiye-ABD ilişkileri de değerlendirilecek. F-35 savaş uçaklarının teslim sürecinde gelinen son durum ile S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.

Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlar ve gündemdeki başlıklara ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması öngörülüyor.